Ariana Grande, la última en sumarse al fenómeno de BLACKPINK

El Coachella está a la vuelta de la esquina. El festival pop más famoso del mundo dará comienzo el próximo 12 de abril hasta el 21, recibiendo algunas de las caras más conocidas de Hollywood.

¿Y quiénes actuarán? Pues un sinfín de nombres entre los que se encuentran Janelle Monáe, Rosalía, Billie Eilish, J Balvin, Tame Impala… Pero si hay dos nombres que van a dar mucho que hablar son los de Ariana Grande y Blackpink.

La cantante estadounidense y la girl band de K-Pop encabezan las listas de artistas más escuchadas del momento. Tanto Grande como Blackpink no han parado de romper récords en los últimos meses. ¡Y no nos extraña! Son unas bestias musicales con millones de fans alrededor del mundo.

Pues bien, tal y como aseguran muchos fans, el grupo y la intérprete podrían tener una futura conversación en el festival. Y, quién sabe, quizá podrían llegar a tener una colaboración. No sería tan loco, teniendo en cuenta que Dua Lipa lanzó el éxito Kiss and Make Up con ellas hace unos meses, convirtiéndose en todo un éxito.

¿Y cómo sabemos que a Ari le gusta BlackPink? Pues porque la cantante responde siempre que puede a sus seguidores. De este modo, la de Boca de Ratón le respondió a una fan que le preguntó si conocía a la famosa girl band de K-Pop. Ariana no tardó en contestar:

“Sí, las conozco. Voy a intentar poder verlas la segunda semana”, reconoció la cantante. Vamos, que Grande quiere disfrutar de los éxitos de las chicas de BlackPink. ¿Y quién no?

Teniendo en cuenta que Ariana no tiene miedo en experimentar en su música y traer nuevos sonidos (Thank U, Next es la prueba de que cuando más libre se siente a la hora de trabajar, mejor resultado da) no nos extrañaría ver algo de K-Pop en algún futuro single. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con la ayuda de las más expertas?