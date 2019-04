¿Quién hay detrás de la cuenta de fans más popular de Amaia?

Con la irrupción de las redes sociales, no solo cambió la vida de la vida de las estrellas, sino que también lo hizo la de sus fans. Si antes era los blogs, los emails o los foros, ahora los seguidores y seguidoras lo tienen más fácil para estar en contacto y seguir cada paso que dan sus artistas favoritxs.

Uno de los fandom más incondicionales del momento es el que se ha formado Amaia Romero, la ya de sobra conocida ganadora de Operación Triunfo 2017. Y eso que aún queda tiempo para que lance su primer disco. Pero si ella parece no ser muy amiga de las redes sociales, ya están sus fans para solucionarlo.

En LOS40.com hemos hablado con Daniel González, el joven gallego que se esconde detrás de la cuenta de Instagram Amaiaonthebrain. El suyo no es un perfil de apoyo más, pues ha superado los 18.0000 followers en la red social y recibe una alta interacción en cada una de sus publicaciones. Atento a cada paso y cada movimiento que da la artista, la labor que hace ayuda a que nos mantengamos siempre informados sobre ella.

¿En qué momento se te ocurrió crear la cuenta? Cuando comienzas a publicar Amaia ya había salido de OT.

Me hice fan de Amaia desde la Gala 0. La idea de la cuenta empezó en Operación Triunfo, pero no quería influenciar a la gente a la hora de votar. Quería que fuesen ellos mismos los que fuesen descubriendo a los participantes a través de la retransmisión 24h, los ensayos… No quería crearla durante ese período. Sabía perfectamente que en Operación Triunfo Amaia iba a tener una promoción enorme, quería empezar cuando acabara todo.

¿Cómo llevas a cabo la labor de rastreo? ¿Cómo lo compaginas con el resto de tu vida?

Mantener la cuenta me lleva muchas horas. Me lo tomo como un hobbie. Disfruto de mi vida personal, pero también me gusta dedicarle tiempo. Siempre intento mantener a la gente informada sobre Amaia: dónde va a estar, qué está haciendo, como está viviendo el proceso de su disco… Eso me implica estar pendiente de todo para subir la información al minuto y que la gente que es seguidora y fan como yo pueda estar al tanto. Busco información a través de correos, de los eventos a los que va a ir y también utilizo twitter y sus propios usuarios, que me ayudan muchísimo.

Es un vínculo especial el que he creado con la gente gracias a Amaia



¿Llevas la cuenta tú solo? Supongo que tus seguidores y seguidoras también te ayudarán a mantener la cuenta actualizada

Sí, tengo muchísima suerte en ese aspecto porque mis propios seguidores confían en mí. Me envían las fotos con ella cuando se la encuentran por la calle y me autorizan a subirlas. Es un vínculo especial el que he creado con la gente gracias a Amaia.

¿Cuál es el criterio a partir del cual seleccionas la información? ¿Publicas solo las cosas buenas o también las malas?

Me centro en su carrera profesional más que en la personal. Mi cuenta recibe comentarios negativos porque ella es un personaje público y está expuesta a todo. Manejar todo eso es complicado porque recibo mucha interacción. En las historias destacadas de la cuenta tengo un apartado donde pido a mis seguidores que si encuentran comentarios destructivos los denuncien. Porque yo no puedo estar siempre atento y revisando todo. Los comentarios constructivos sí que los mantengo, siempre que no haya un tono de odio, porque también son una ayuda para ella.

¿Has tenido la oportunidad de conocer a Amaia?¿Ha llegado a interactuar con la cuenta?

No he tenido la suerte de conocerla personalmente. Fui al concierto de Operación Triunfo que dio en A Coruña. Cara a cara no la conozco y es verdad que no hay una relación personal entre la cuenta y ella. Pero sí que he recibido algún “me gusta” y eso siempre me anima y es un apoyo, una motivación extra para hacer lo que hago.

No es muy activa en redes sociales…

Los fans sabemos que ella sí que anda en las redes sociales. No tanto de publicar contenido, pero sí vemos que sigue a cuentas de gente que trabaja con ella. Ese tipo de acciones también las utilizo para sacar información. Ver a qué fotos le da “me gusta”. Los que somos más pícaros siempre seguimos a esas otras cuentas para tener información de lo que surja.

Desde que sigues a Amaia, ¿cuál es el momento de su carrera que más te ha emocionado?

El Primavera Sound del año pasado. Fue uno de los primeros conciertos fuera de la gira de Operación Triunfo. Por fin podíamos verla sola actuando junto a The Free Fall Band. Ahí la pudimos notar cerca, aunque fueran canciones versionadas notamos que ella empezaba a encontrarse como artista.

Como experto que eres, ¿cómo crees que va a ser el primer disco de Amaia y por qué está tardando tanto en sacarlo?

Ella dijo que aún se está descubriendo a ella misma. Podemos esperar cualquier cosa y cualquier género. Sabemos que domina diferentes estilos musicales, la escuchamos cantar desde Shake It Out’, de Florence + The Machine, a Felices los cuatro de Maluma. Canciones totalmente distintas. Yo me espero cualquier cosa. Es muy camaleónica.