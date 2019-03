Danna Paola, la actriz de Élite, se muestra orgullosa de su ‘Mala Fama’

Mala fama es el nuevo single de la mexicana Danna Paola. Con él ha querido callar todos los rumores que acechan sobre su vida privada. Se presenta como una mujer libre a la que le dan igual las etiquetas que pesan sobre ella. El videoclip, dirigido por Santiago Salviche, desprende sensualidad y autoestima por los cuatro costados.

"Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama. Yo hago lo que quiero, si me da la gana". Danna Paola no quiere ni debe dar explicaciones de su vida sexual. Aunque en Mala Fama no se corta un pelo y nos cuenta hasta cómo le gustan los hombres: "Lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos, que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor".

Paola harta de que siempre le pregunten lo mismo en las entrevistas, lo deja claro en el estribillo de Mala Fama: "No. Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna, no." Rumores despejados.

La artista mexicana se mantiene fiel a su estilo urbano. En un día, Mala Fama suma medio millón de reproducciones en YouTube. Su último tema Final Feliz, lanzado hace cinco meses, alcanza los 21 millones de visitas. La fama de Danna sube como la espuma y no nos extraña. Tiene una gran voz, desprende carácter, sensualidad y sabe muy bien lo que quiere.

Danna Paola es cantante, compositora, actriz y modelo. En España la conocimos gracias a su participación en Élite, la serie de Netflix en la que interpreta a Lucrecia, la mala del instituto. Pero en México, su país natal, es famosa desde que era pequeña por su participación en Plaza Sésamo, la adaptación para Latinoamérica de Sesam Street.

Tras ese papel siguió dedicándose a la actuación. Protagonizó la versión mexicana de Patito Feo con lo que alcanzó gran fama en su país. Además, debutó en la música en 2001, con tan solo seis años, con su álbum Mi globo azul. Ahora, ya es toda una mujer que se ha ganado su merecido hueco en los ritmos urbanos.