Anitta y Becky se unen para ‘Banana’

Kisses, el nuevo álbum de Anitta, estará compuesto por 10 nuevas canciones. Cada uno de los temas, tal y como ha asegurado la artista, irá acompañado de un videoclip. De este modo, se tratará de un álbum visual.

Además, la brasileña ha revelado los nombres de los diez temas que componen el álbum: Atención, Banana, Onda Diferente, Sin Miedo, Poquito, Tú y Yo, Get To Know Me, Rosa, Juego y Você Mentiu.