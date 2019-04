'She drives me crazy', 30 años del número 1 de LOS40 de Fine Young Cannibals

Fine Young Cannibals se había formado en Birmingham en 1984, y estaba integrada por el cantante Roland Gift, el bajista David Steele y el guitarrista Andy Cox. El tema se incluyó en su segundo y último álbum de estudio The raw & the cooked (1989), cuyo título procede del libro homónimo del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Es un álbum ecléctico con influencias variadas de numerosos géneros (soul Motown, rock, funk, pop británico..). Obtuvo un importante éxito comercial y superó tres millones de copias.

España fue uno de los países en los que She drives me crazy obtuvo el puesto de honor. Con esta canción, Fine Young Cannibals consiguió su primer nº 1 en Estados Unidos, Australia, Austria, Canadá, Nueva Zelanda… y en LOS40.

En las emisoras de la Cadena 40 el single del trío británico empezó a sonar poco después de su lanzamiento. El 18 de marzo de 1989 entró en el puesto nº 17 de la lista de los principales, y dos semanas después, ya estaba en lo más alto. She drives me crazy fue nº 1 entre el 1 el 7 Abril, una semana en la que el Top 5 lo completaban Los Ronaldos (Adiós papá), Milli Vanilli (Baby don't forger my number), El Último de la Fila (Sara) y Mecano (Mujer contra mujer).

En 1989, David Z era un ingeniero y productor con base en su ciudad natal de Minneapolis, donde trabajaba a la sombra de Prince. Z había grabado incluso la demo con la que Prince consiguió su primer contrato discográfico. Continuó al servicio del ya fallecido 'genio de Minneapolis' durante una década, pero a mediados de los 80 quiso establecerse por su cuenta.

Fine Young Cannibals - 'She Drives Me Crazy'

David Z recuerda: "Lo que ellos querían era trabajar con Prince para su nuevo álbum. Les dijeron que Prince no trabajaba con nadie de esa manera, como productor asalariado. Pero les hablaron de que había alguien que colaboraba con Prince que lo podía hacer. Ese era yo. Ellos estuvieron encantados de intentarlo".

Z se había reunido con representantes del sello de FYC, que le habían mencionado que la banda, que entonces vivía en Londres, se estaba tomando un tiempo demasiado largo entre su primer disco y el segundo. "El sello sugirió que ellos vendrían a Minneapolis, y así no les quedaría más remedio que trabajar y hacer el disco". El trabajo de pre-producción consistía en enviar canciones y considerar su posible entrada en el disco. Cuando la que eventualmente se convertiría en She drives me crazy sonó en la grabadora de Z, su melodía le llamó la atención de forma inmediata. No obstante, el tema, entonces titulado She's my baby, no era la favorita de la banda ni de lejos".

La primera vez que Fine Young Cannibals grabó She drives me crazy, Roland Gift utilizó su voz normal y la canción se titulaba She's my baby. David Z animó a la banda a que reescribiera el tema: "Les llamé y les dije que me encantaba la melodía y que podía crear un gran ritmo para ella. Me contestaron que estaban dispuestos a tirarla. Pero yo quería intentarlo. Así que empezaron a reescribir la letra, cambiaron el título e inmediatamente se notó una gran diferencia. She's my baby era una especie de sentimiento nebuloso que no llevaba a ninguna parte. She drives me crazy tiene algo que hace que todo el mundo lo haya pronunciado al menos una vez en la vida, con convicción". El cambio de letra cambió la actitud de todo el proyecto.

David Z declaró: "Este estilo vocal tan diferente tuvo tal impacto que hizo que la canción se convirtiera en un enorme éxito y en una melodía contagiosa ineludible, tanto que resulta imposible pensar en el título sin la variación vocal de Gift rondándote la cabeza". Sin embargo, en un principio el comentario general era que la voz de Gift era demasiado baja en el tema: "era uno de esos argumentos típicos de la música pop: siempre querían que la parte vocal fuera el centro de atención".

"La voz de falsete de Gift se grabó un par de días después en un micrófono Neumann U87… fue la unión de todas esas pequeñas cosas las que aportaron personalidad al tema… cada nota y cada sonido tenían su propio objetivo, y todo junto funcionaba aportando la actitud a la canción”, continúa. Finalmente, la nueva versión de la letra, unida a la voz de falsete de Roland Gift, más el sonido peculiar e inusual de la batería y las dos notas de riff de guitarra se convirtieron en el número 1 She drives me crazy.

Fine Young Cannibals en 1986. / (Paul Natkin/Getty Images)

Tras el gran impacto de The raw and the cooked, Roland Gift recuerda: "… todo empezó a ser una locura. Es extraño estar en el medio de algo como eso porque tú todavía te sientes la misma persona, pero todo alrededor de ti cambia totalmente. Yo no podía entender por qué tanta gente me miraba en la calle".

En su país, Reino Unido, Fine Young Cannibals no tuvo nunca un single en el nº 1 de las listas. She drives me crazy llegó al nº5 y fue la máxima posición que el grupo alcanzó en su país.