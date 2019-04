Aitana tiene respuesta para los que aseguran que le ha comprado su casa a Blanca Suárez

Desde que Aitana salió de la Academia de Operación Triunfo se ha convertido en uno de los personajes de actualidad más demandado y no sólo en la industria musical. Los medios que se dedican a moda han encontrado en ella un referente y la prensa del corazón disfruta de una nueva diana en la que poner su objetivo.

De ahí que este fin de semana, uno de los programas de corazón de Mediaset haya puesto el ojo en ella para anunciar que había comprado la casa en la que vivía, propiedad de Blanca Suárez y por la que habría pagado al contado 450.000 euros.

Una vez fuera del concurso que la convirtió en una persona con popularidad, la triunfita se trasladó a vivir a Madrid y alquiló la casa que Blanca posee en el exclusivo barrio de Salamanca. Un piso reformado de dos habitaciones por el que paga 1300 euros al mes y en el que vive desde el año pasado, según el programa de Telecinco.

El equipo de Socialité aseguró que la cantante habría optado por acabar comprando la casa con la ayuda de la negociación de su padre y una rebaja de la actriz por la buena amistad que las une. Claro que parece que Aitana no está muy de acuerdo con lo que se ha publicado y ha recurrido a twitter para desmentir la información tirando de ironía: “Me acabo de enterar de que me he comprado una casa, oye”.

me acabo de enterar de que me he comprado una casa oye — Aitana (@Aitanax) 30 de marzo de 2019

Y aunque parece una tontería, son los típicos comentarios que circulan y llegan a todo el mundo. Hasta el punto de que Aitana ha recibido la llamada de amigos preguntándole y felicitándole por su supuesta nueva adquisición. Su cara lo dice todo. "Amo tus selfie respuesta", le comentaba Lola Índigo.

ayer mi mejor amiga me habló para preguntarme si me había comprado un piso... mi respuesta fue la siguiente pic.twitter.com/DOBCiUZAYA — Aitana (@Aitanax) 31 de marzo de 2019

Mientras, sus reclaman su libertad para hacer lo que le dé la gana, bien sea comprarse una casa o dos, que con su dinero hace lo que quiere. Pero, su interés, está sobre todo, en conocer detalles de la segunda parte de Trailer que todos estamos esperando para este mes.

La cuenta atrás ha comenzado y sus fans le piden portada, track list, fechas o algo que sacie su curiosidad y haga más llevadera la espera.