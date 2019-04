8 de 12 Queridx Acuario, ¿te acuerdas de ese crush que tanto te gusta y con el que coincides a menudo? Déjalo pasar y asume que no va a pasar nada con esa persona como Billie Eilish en Wish You Were Gay. Eso sí, no gastes Lágrimas de Amor como Camela en esa persona, no merece la pena.