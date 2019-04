3 de 9 Interpretaba al menor de la familia Ewing. Su personaje era la antítesis de su hermano mayor, J.R., y siempre trataba de hacer lo correcto. En 1985 abandonó la serie, y se rodó una escena en la que moría. Pero regresó tras una temporada, mediante una peculiar estrategia: todo había sido un sueño del personaje de Pamela Barnes. Duffy retomó su personaje en series derivadas de Dallas. El actor también participó en la popular telenovela The Bold and the Beautiful. Hace poco se lo vio en un programa alemán: sus fans casi no lo reconocieron, envejecido y con el pelo blanco. Duffy tiene casi 70 años de edad.