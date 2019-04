'Me, myself and I', el tema de Beyoncé sobre el empoderamiento femenino que fue nº1 de LOS40

Me, myself and I es una de las canciones favoritas de Beyoncé. Formó parte de su primer disco en solitario, Dangerously in love (2003), y transmite un mensaje de empoderamiento femenino: "Habla de una chica cuyo novio la engaña. Habitualmente las mujeres se sienten estúpidas y tontas y se culpan a sí mismas. Y esta canción es una especie de celebración de la ruptura (…) de mujeres que escuchan su voz interior y saben que nunca se decepcionarán a sí mismas".

Beyoncé reinó en LOS40 con Me, myself and I entre el 3 y el 9 de Abril de 2004 y permaneció nueve semanas consecutivas entre las 40 canciones más importantes de la cadena musical. No era la primera vez que la ex Destiny's Child se situaba en el nº 1, ya lo había hecho anteriormente con Crazy in love el 16 de agosto de 2003. Posteriormente, volvió subir al primer puesto con If I were a boy y con Halo.

Es una de las 15 canciones que Beyoncé grabó para su debut en solitario. Se lanzó como tercer single del álbum, a continuación de Crazy in love y Bad boy. La decisión de elegir este tema como como tercer sencillo fue de la propia artista, ya que quería "una canción más profunda y personal".

Es una balada R&B/ funk que Beyoncé canta con pasión y seguridad. Más que un lamento, es un himno a la independencia y liberación de la mujer. Describe una realidad habitual. "Es realmente enérgica. Habla de mujeres que básicamente escuchan su voz interior y saben que nunca se decepcionarán a sí mismas", comentó Beyoncé en MTV News. "Su letra abunda en mensajes de empoderamiento femenino para mantener la cabeza alta después de una ruptura traumática", añade la artista.

Beyoncé - 'Me, Myself and I'

Beyoncé contrató a Johan Renck para que se encargara de la dirección del vídeo. Cuando se estrenó, la cantante describió cómo se concibió: "El vídeo, y también la canción que escribí, es para las mujeres porque sé que algunas veces mantenemos relaciones que no funcionan y culpamos al tipo o culpamos a otra chica o nos culpamos nosotras. Y escuchamos esa voz interior que nos avisa de la decisión correcta. Quiero que el vídeo refleje eso. Intenté hacer algo diferente, algo fresco y algo nuevo visualmente". Supera los 66 millones de visualizaciones.

Según Beyoncé, el vídeo fue "el más difícil" que había hecho jamás. En un principio, "no funcionaba" y la cantante tuvo que volver a grabarlo en su mayor parte. Durante la post-producción, Beyoncé decidió que sería más artístico si se ponía el desarrollo de la historia al revés. En la trama del clip, Beyoncé descubre que su novio le es infiel cuando encuentra las bragas rojas de su amante. A continuación se deshace de todos los recuerdos, se corta el pelo y se marcha descalza, liberada, convertida en una nueva mujer. Toda esta historia se desarrolla al revés en el vídeo, rebobinando desde la escena final hacia la primera

Beyonce Knowles actúa en directo en Nueva York en 2005. / (Joe Schildhorn/Patrick McMullan)

El álbum Dangerously in love consolidó a Beyoncé como solista a nivel mundial. Vendió 317.000 copias en su primera semana y debutó en el nº 1 de Billboard 200 y logró cinco Premios Grammy. Ha vendido 11 millones de copias en todo el mundo.