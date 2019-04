‘Thinkin Bout You’, el regreso de Ciara por todo lo alto

Han pasado cuatro años desde Jackie, el último álbum de Ciara. Ahora vuelve a la música por todo lo alto con su nuevo single Thinkin Bout You, un tema pop acompañado de un videoclip que derrocha muy buen rollo.

La cantante, actriz y modelo estadounidense ha anunciado que el 10 de mayo verá la luz su séptimo disco titulado Beaty Marks. Estará compuesto por 11 canciones, de las que ya hemos podido escuchar Level Up y Greatest Love.

En Thinkin Bout You, Ciara monta su propia escena a lo Pretty Woman. En un hotel de lujo, se prepara para una cita dándose un baño de burbujas. Recorre toda la estancia bailando con una alegría que contagia. Además, demuestra un dominio del twerking envidiable.

Ciara podríamos ser cualquiera de nosotrxs nerviosxs y felices ante una primera cita. Incluso canta con la escoba como si fuera un micrófono y recibe la llamada de su amiga preguntándole qué se va a poner. Después de mucho buscar, opta por un sexy conjunto en blanco y negro. Y entonces, "ding dong", su ligue llama a la puerta y Ciara nos sonríe pícaramente.

Thinkin Bout You ya alcanza los 3 millones y medio de reproducciones en YouTube, Ciara consolida así su regreso al mundo del pop. Veremos con qué nos sorprende el 10 de mayo con Beaty Marks. Aunque ya ha adelantado las canciones que lo componen: Love Myself junto a Macklemore, Level Up, Set, Thinkin Bout You, Trust Myself, Girl Gang con Kelly Rowland, Dose, Na Na, Freak Me con Tekno, Greatest Love y Beauty Marks.

Ciara debutó en 2004 con su álbum Goodies, con el que consiguió cuatro Grammys. Con su segundo disco Ciara: The Evolution obtuvo el mismo reconocimiento convirtiéndose en número uno en Estados Unidos. Ese año estuvo nominada al Grammy a artista revelación y a mejor canción de rap por su éxito 1, 2 Step junto a Missy Elliott.

El tercer álbum de estudio Fantasy Ride, hecho en 2009, fue considerado menos exitoso que los primeros dos álbumes. Sin embargo, en él estaba incluido el hit que entró al top-ten en todo el mundo Love Sex Magic junto a Justin Timberlake. Desde entonces, sus álbumes no alcanzaron la popularidad deseada. Veremos si con Beaty Marks consigue romper la tendencia, ¡Ciara tiene talento para rato!