Lo dicho. BTS llegan con más fuerza que nunca con Map Of The Soul: Persona, el nuevo proyecto que se convertirá en su cuarto álbum de estudio. Pero su compañía, Big Hit Entertainment, no ha podido esperar más y ha compartido las que son las imágenes oficiales de este disco. A través de ellas, muestran el lado más tierno y también más exótico de la banda, sujetando flores y piezas de fruta con una mirada profunda.

Pero estas imágenes no han sido el único adelanto de Map Of The Soul: Persona. El pasado 27 de marzo vio la luz el tráiler audiovisual protagonizado por RM, quien interpreta el tema de Persona. El vídeo ya registra los 22 millones de reproducciones. Pero eso no es todo. En tan solo 24 horas, consiguieron alcanzar los 10 millones de visualizaciones. ¡Todo un éxito!

BTS comparte las imágenes oficiales de su nuevo álbum

Ahora solo queda esperar a que llegue el tan esperado 12 de abril para escuchar este nuevo y prometedor álbum de BTS. ¿Estás listo/a?