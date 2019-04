1 de 7 Priyanka Chopra y Nick Jonas son una de las parejas más empalagosas de Hollywood. La actriz y productora y el cantante son un anuncio constante de San Valentín. Solo hay que ver sus redes sociales para comprobarlo. Desde que se dieron el "sí quiero" hace unos meses, no han parado de subir fotos juntos, predicando su amor a los cuatro vientos. Pero no solo eso, Priyanka también se ha convertido en la mayor fan del grupo de su chico y sus hermanos: Jonas Brothers. Desde que volvieron, la modelo no ha parado de promocionar la banda de su marido a través de imágenes en su cuenta de Instagram.