Estrenamos ‘Mujer contra mujer’, el clásico de Mecano versionado por Elefantes

LOS40 Classic estrena este jueves una increíble versión del icónico tema Mujer contra mujer de Mecano a cargo de la banda barcelonesa Elefantes. La canción se incluye en el disco tributo a Descanso Dominical, el emblemático disco de Mecano que ha cumplido tres décadas.

Elefantes, en una fotografía promocional reciente. / Warner Music

En palabras de Shuarma esta versión de Mujer contra mujer es "una canción de una sensibilidad extrema a la que nos hemos acercado a través de la letra y musicándola desde la emoción de la misma. Hemos respetado al máximo la melodía aportando nuestra visión instrumental y sonido. Ha sido un honor grabar una canción tan simbólica como necesaria”.

Elefantes presenta una revisión de Mujer contra mujer cargada de matices sonoros. Mujer contra mujer fue una de las primeras canciones españolas de temática abiertamente homosexual, lo que generó un revulsivo en la sociedad española de finales de los ochenta. Compuesta en 1986 por José María Cano y estrenada dos años después, rápidamente se convirtió en un éxito. Entró en la Lista de LOS40 el 4 de febrero de 1989, llegando al Número 1 semanas después: el 18 de marzo.

Portada de Mujer contra mujer por Elefantes / Promocional

El 26 de abril saldrá a la venta el disco Descanso dominical. Tributo a Mecano en el que algunos de los mejores artistas actuales interpretan las canciones del grupo súper ventas más popular de la música española. Love of Lesbian e Iván Ferreiro interpretan una versión renovada de La fuerza del destino. Ahora es el turno de descubrir cómo suena Mujer contra mujer según Elefantes.

Un tema emblemático por los derechos LGTBI

Mujer contra mujer fue una de las primeras canciones que abordan abiertamente la homosexualidad en España. En un principio, la canción fue compuesta como maqueta preliminar bajo el título de Hoy te quiero en 1985, y su letra iba dirigida de un hombre a una mujer, más tarde en 1986 el sentido de la letra fue cambiado por el autor hacia una relación de dos mujeres y tomó el nombre de La Bola De Pelo, con una letra un poco menos cuidada que la que se publicaría finalmente.

La canción estaba escrita para el álbum Entre el cielo y el suelo (1986), pero no se publicó en este álbum porque según Ana, "nadie, ni siquiera la discográfica estaba segura y no se atrevía a sacarla".

La canción fue traducida al francés (Une femme avec une femme) y al italiano (Per lei contro di lei), para publicarla en sendos trabajos discográficos que llegaron al número uno tanto en los países vecinos. Mujer contra Mujer entró en la lista de LOS40 el 4 de febrero del 89, y llegó al nº1 el 18 de marzo, por encima de Take me to your heart de Rick Astley y A este lado de la carretera de Danza Invisible.