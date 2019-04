Chenoa se reúne con sus amigas triunfitas y las presenta a su nuevo chico

La primera edición de Operación Triunfo ha cumplido la mayoría de edad y pese al tiempo pasado, muchos de aquellos primeros concursantes siguen manteniendo lazos de amistad que no se han ido deteriorando con el paso del tiempo.

Vale que cada cual hace su vida, tiene sus agendas y no pueden compartir todos los momentos que posiblemente querrían, pero algunos intentan encontrar momentos cada cierto tiempo para ponerse al día. Es lo que han hecho estos días Chenoa, Nuria Fergó, Natalia y Gisela.

Han salido de cena por Majadahonda (Madrid) y, por lo que hemos podido ver en las fotos y vídeos que han compartido, se lo han pasado en grande. “De cenita, muy a gustito”, escribía Chenoa que, por cierto, ha aprovechado la ocasión para presentarlas a su nuevo chico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 1 Abr, 2019 a las 2:40 PDT

Al parecer, la cantante y colaboradora de televisión, lleva unos meses saliendo con el Doctor Miguel Sánchez Encina, Jefe del servicio de urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y responsable de urología de la Clínica Ruber Internacional de Madrid. Vamos, como dirían muchas abuelas, un partidazo.

“No me imaginaba ni en mis mejores sueños una noche así…las quiero…sin más ni menos…forever”, añadía en sus redes Gisela que además, en sus stories explicaba que “no me creo que esté con ellas. Ellas son lo más, lo mejor que tengo en mi vida. Estoy feliz, es una de las noches más felices que he pasado en años”.

Otra triunfita, Geno Machado, gritaba un “yo quieroooo” en los comentarios, “pues repetimos. El próximo lunes yo me apunto”. “Qué grupo y cuánta luz desprendes. No me puedo alegrar más”, añadía David Pop a la foto de Chenoa.

Había quien preguntaba por la ganadora de aquella primera edición del programa, Rosa López, también tenía unas palabras para ellas: “Yo soy una amiga desastre de las que se les pasan los cumples de las amigas poniendo de excusa el curro!! También se me pasó el de mi Manu Tenorio”.

“Las adoro!!! Mis niñas lindas. Quiero más cenas como esta”, compartía, por su parte, la que fue benjamina de la edición, Natalia Rodríguez. Está claro que recordaron tiempos pasados y comprobaron que su amistad sigue siendo muy sólida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Rodriguez. (@nataliaoficial) el 1 Abr, 2019 a las 2:36 PDT

Además, está claro que ellas tenían mucho que hablar por cómo estaban sentados en la mesa. Las chicas por un lado y los chicos por otro. El chico de Natalia, Álex Pérez; el de Gisela, José Ángel Ortega; y el de Nuria Fergó, el actor Enrique Arce, uno de los que forman parte de La casa de papel.