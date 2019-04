Álvaro Soler ya está trabajando en nueva música

¡A Álvaro Soler no hay quien lo pare! El artista barcelonés lanzó el pasado mes de enero su tema Loca, que valga la redundancia, nos ha vuelto locos con su ritmo frenético y su buen rollo. De hecho, no para de sumar posiciones en nuestra lista y esta semana se encuentra en el puesto 23.

En septiembre de 2018, Álvaro lanzó su segundo álbum de estudio, Mar de colores, con temas tan conocidos como La Cintura o Ella. Pero, aunque no haya pasado ni un año desde que vio la luz, el intérprete de 28 años ya se encuentra de nuevo en el estudio preparando nueva música.

¿Y cómo lo sabemos? Porque Álvaro ha querido compartir con su millón de seguidores de Instagram (que se dice poco) un selfie en él. “Back in the Studio selfie. A lot of new stuff coming!” (Selfie de vuelta al estudio. Muchas cosas nuevas están por llegar), ha escrito el artista junto a la imagen.

Con un primerísimo primer plano, vemos al cantante con una sonrisilla que nos adelanta que está tramando algo. Teniendo en cuenta que tiene experiencia en lanzar canciones de verano (el año pasado lanzó La Cintura, Bajo el mismo Sol en 2015 y en 2016 Sofía), no nos extrañaría que estuviese entre manos lanzar el próximo hit de cara al buen tiempo.

Como curiosidad, las tres canciones mencionadas salieron en abril de dichos años. Vamos, que lo mismo tiene una bomba preparada para este mes. Y es que, aunque no existe una fórmula exacta para conseguir el éxito del estío, Soler no ha ido mal.

El 24 de mayo arranca su gira mundial en el Sant Jordi Club de Barcelona, que viene de mano de LOS40. En España, estará también el 26 de mayo en el WiZink Center de Madrid y el 12 de agosto en el Cap Roig Garden Festival. Además, pasará por más de 25 ciudades: Bruselas, Praga, Zurich, Milán, Berlín, Hamburgo…. ¡No va a parar!

Habrá que esperar para escuchar lo nuevo en lo que está trabajando Álvaro. ¿Será el próximo pelotado de Soler?