Blas Cantó emociona al ritmo de ‘Shallow’ y de ‘Él No Soy Yo’ en LOS40 Stage

Blas Cantó es de esos artistas que hemos visto crecer delante de nuestras narices. Lo conocimos como parte de la boy band española más exitosa de los últimos tiempos: Auryn. El murciano estuvo siete años triunfando junto a sus compañeros hasta que el grupo decidió tomar caminos separados. Tres años después, asistimos a una cita íntima con Blas en la sala Cool, donde el cantante canta en acústico algunas de las canciones que han marcado su carrera. Se trata de su LOS40 Stage, donde el artista ha vuelto a demostrar su impecable capacidad vocal (la que lo hizo ganador de la quinta edición de Tu Cara Me Suena)

El artista, que a las pocas horas agotó las entradas para el concierto, ha salido al escenario, tras que nuestro Óscar Martínez (con quien ha compartido giras 40 durante años) hiciese los honores de presentarlo.

Blas ha salido al escenario con una energía trepidante con el sonido de los primeros acordes de In Your Bed. No es casualidad que haya empezado con este tema: se trata del primer single que lanzó en solitario. Un tema cien por cien pop que ha puesto a bailar a toda la sala. Para continuar, el intérprete ha seguido con el ritmo disco de su primera etapa como solista con Drunk and Irresponsible.

De repente ha habido un cambio de ritmo en el concierto. Con Héroe, Blas ha abierto la veda de los temas que pertenecen a su álbum Complicado. Sin lugar a dudas, uno de las canciones que más gana en este formato íntimo. Por supuesto, los asistentes se sabían la letra desde la primera estrofa. Luego ha llegado el momento de ponerse romántico con Si eres tú. Ay, Blas…

Y ha llegado la hora de una de las canciones favoritas por el público: No volveré (a seguir tus pasos). Pero una de las grande sorpresas ha venido minutos después, cuando Blas ha dejado al público boquiabierto cantando Shallow, el tema ganador de un Óscar a mejor canción. La impresionante voz de Blas cantando por Lady Gaga nos ha puesto la piel de gallina. No lo ha hecho solo, la cantante Celia Barloz nos ha puesto la piel de gallina con sus agudos. Una versión que ha emocionado al público, que desde el primer momento ha cantado cada palabra del tema.

Pero no era la única sorpresa que les deparaba al público. Seguidamente ha entonado su tema Algo Más que, con el cambio de un par de acordes, lo ha transformado en una de las canciones del momento de Sebastián Yatra: Un Año.

Tras esto, han comenzado los acordes de un tema que muchos han reconocido al instante: Memphis de Auryn. Blas Cantó ha rendido homenaje al grupo con el que alcanzó la fama. Pero no es la única canción de la boy band que ha intepretado. El artista también ha rescatado Make My Day. Todo un regalo para los fans del grupo. Además, Blas ha querido dedicarle el tema a Paulina Rubio, que ha lanzado Ya No Me Engañas (una nueva versión del tema El Niño Frente a Mí).

Para finalizar, Blas ha entonado dos de sus hits: Complicado y Él No Soy Yo. Dos canciones que sus fans conocen de sobra y que han vivido de una manera mucho más íntima gracias a LOS40 Stage. Sin lugar a dudas, Blas ha vuelto a demostrar que es uno de los artistas con más talento de nuestro país y no hay desafío que se le resista.