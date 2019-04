El reguetón de Becky G y el country de Kane Brown se fusionan en ‘Lost in the Middle Of Nowhere’

Lost in the Middle of Nowhere es el resultado de la unión de lo que Becky G y Kane Brown más aman: el reguetón y la música country. Es una canción "Spanglish country", como la ha catalogado la propia Becky, muy bailable y con un videoclip que nos transporta a un ambiente tropical.

Es la primera vez que Kane Brown se atreve con un remix en español. Este año está nominado a mejor single del año en los Country Music Awards, que se celebrarán el próximo 7 de abril, por su tema Heaven. Ahora, se une a Becky G, una de las artistas del momento, para lanzar este temazo que promete sonar en todas las discotecas.

El videoclip de Lost in the Middle of Nowhere está dirigido por Alex Alvga y producido por Ryan Huffman. Con él, ambos artistas nos transportan a una ubicación tropical para darlo todo con sus pasos de baile.

Becky G aporta un toque único a la canción y demuestra una vez más que cantar en español se le da de miedo. Kane Brown, de 25 años, todavía no es un artista conocido por el gran público. Sin embargo, esta unión con la cantante urbana le abrirá las puertas a un mayor número de fans por todo el mundo. Está claro que derrocha talento por los cuatro costados.

La primera versión de la canción se estrenó a finales de 2018. En ella Kane Brown cantaba junto a Lauren Alaina, con quien también lanzó What Ifs, y recibían 22 millones de reproducciones. El remix en español de Lost in the Middle of Nowhere vio la luz el 28 de marzo y ya cuenta con 3 millones de reproducciones en YouTube.

En cuanto a este cambio radical de estilo por parte de Brown, el cantante comenta: "Cuando titulé mi álbum Experiment una de las cosas importantes para mí fue no sentirme limitado en lo que musicalmente yo podía crear, incluyendo los tipos de instrumentos y colaboraciones. Soy un artista country, pero tengo una gama de influencias. No me sentí presionado a quedarme dentro de una caja, ya que mis fanáticos siempre han estado ahí para mí, lo cual me ha brindado increíbles oportunidades para diversificar y trabajar con personas que admiro de diferentes géneros musicales, incluyendo a Becky G."

Por su parte, Becky G expresó: "Fue tan divertido trabajar con mi amigo Kane Brown en este remix, una fusión de lo que él y yo más amamos - la música country y el Reggaetón".