Lunay: “El reggaetón se ha apoderado de todo”

Lunay, más conocido en su casa como Jefnier Osorio Moreno, ha visitado recientemente LOS40 Global Show para presentar Soltera, un tema que está pegando fuerte en Latinoamérica y también dentro de nuestras fronteras.

Videoclip oficial de 'Soltera', de Lunay

Pero si eres de los que todavía no ha oído hablar del cantante de Puerto Rico no te preocupes porque el propio cantante se ha presentado en el programa de Tony Aguilar: "Soy un joven de 18 años que dejó su futuro en manos de Dios. Se me abrieron grandes puertas cuando empecé en las redes sociales, en la plataforma digital de Facebook, improvisando, rapeando y cantando", explica. "Los productores vieron mi talento y Dios me dio la dicha de estar con productores de multi-platino".

Sobre el reggaetón, el género que considera su religión, ha dicho lo siguiente: "Se ha apoderado de todo. La música urbana lo domina todo ahora mismo", afirma Lunay. "Lo puedes ver a través de Ozuna, a través de Bad Bunny o a través de Daddy Yankee. Han llevado el reggaetón al mundo entero".

También ha aprovechado su intervención en el programa de LOS40 para dedicarle unas bonitas palabras a Yankee, al que considera una buenísima persona. "Es una persona tremenda. Vio mi proyecto, le gustó y me apoyó. Es buena persona. Además me dijo lo mismo que me ha n dicho los que quieren el bien para mí: 'sigue enfocado y no le hagas caso a lo negativo'".

Si quieres ver la entrevista completa de Lunay en LOS40 Global Show…¡dale al play!