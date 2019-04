Zachary Levi: "Una película de Shazam y Superman sería extremadamente divertida"

Inocente, puro y muy divertido. Así es el Shazam que el actor Zachary Levi ha compuesto para la nueva película de DC Entertainment y Warner Bros que se estrena esta semana en todo el mundo bajo ese mismo título. Un superhéroe alejado de los que ya conocemos con una historia detrás que lo hace enormemente especial.

Porque Shazam es, en realidad, un chaval de catorce años de nombre Billy (Asher Angel) al que le son otorgados unos poderes que puede utilizar al grito de ¡Shazam! momento en el que consigue su forma adulta y fortachona.

Con todos los poderes que tiene este superhéroe – casi todos – se enfrentará a un súpervillano junto a sus amigos y compañeros de su casa de acogida para acabar con sus ansias de maldad y poder.

Hablamos con Zachary Levi durante la presentación de la película en Londres sobre la construcción de un personaje diferente, de sus favoritos dentro del universo DC... ¡y hasta nos cuenta cómo bailar el floss dance!

Zachary, ¿cómo compusiste un superhéroe tan puro e inocente?

Z: ¿Por? ¿No soy yo acaso puro e inocente?

Sí, eso y mucho más.

Z: Siempre he tenido ganas de comerme la vida y me encanta sentir alegría, dar alegría y siempre intento encontrar las cosas en mí que me ayudan a hacer eso. Y suelen ser cualidades propias de los niños las que ayudan a conseguir eso. Inmiscuirte en tu propia imaginación, en tus tonterías y en todo eso te ayudan a disfrutar las partes de la vida que como niño salen solas. Eso ayuda, pero también el hecho de absorber la actitud y el rollo de los niños en el set que siempre hacían payasadas y pasaban un tiempo genial. Eso me recordó a mí como ser un payaso y pasar un buen rato. Y, por último, pensar en lo que les gusta a los niños hoy en día. Los niños ahora no son ni de cerca todo lo inocente que era yo cuando estaba creciendo, están expuestos a mucha más información y creo que eso es muy perjudicial puesto que los hace crecer más rápido y querer ser más guay. Los niños de ocho años visten como si fueran mayores y demostrar que tienen swag. ¡Tienes ocho años! ¡No necesitas tener swag! Coge una pelota y piérdete en los bosques.

Ver esta publicación en Instagram Splitting The Eye. @shazammovie #mishazito Una publicación compartida de Zachary Levi (@zacharylevi) el 20 Mar, 2019 a las 10:26 PDT

De alguna manera vuelves a tener catorce o quince años como Billy...

Z: Sí, catorce.

Y tuviste que montar el personaje mano a mano con un chaval, ¿cómo fue el proceso?

Z: Afortunadamente hicimos uso de un tiempo que tuvimos para ensayar antes de que comenzara el rodaje de la película. Asher (Angel), David (F. Sandberg) y yo mismo estuvimos en una habitación representando escenas y tuvimos la oportunidad de guiarle un poco y decidir como se iban a ir desarrollando las escenas, los significados para después tomar todo eso y utilizarlo de la mejor manera posible en mi actuación. Tuve que fiarme mucho de David Samberg como director pues era el único que podía conseguir forjar un tejido puesto que ni Asher ni yo estábamos a la vez en ningún momento en el mismo sitio. David le dirigía a él y después a mí e iba una escena tras escena tras escena. Creo que hizo un muy buen trabajo.

Sí, es cierto. ¿Cuál es tu personaje favorito de DC para compartir una película con él?

Z: ¿Personaje favorito de DC para hacer una película?

Sí, para compartirla y hacer una especie de Liga de la Justicia.

Z: Creo que Superman sería genial para tener una batalla icónica, después hacernos amigos y que me llevara en sus alas. Creo que eso podría ser extremadamente divertido.

Creo que estás un poco harto de esto del swish swish, pero tengo que preguntarte...

Z: ¿Con el swish swish?

Sí, lo sé, lo siento...

Z: No, no, simplemente es que yo lo llamo 'The Floss', pero nunca había oído eso del swish swish.

Bueno, es como se llama la canción de Katy Perry en la que apareció por primera vez. Cuéntame como te las ingeniaste para aprender a bailarlo porque yo soy incapaz.

Z: Pues... quería hacerlo porque todos los chavales de catorce años en el mundo lo están haciendo y pensaba, ¿pero qué es esto? Y también jugué un poco a Fortnite, pero en realidad no sé cómo estos chavales juegan a Fortnite porque es loquísimo. Así que estaba mirando y pensando la razón por la que hay gente a la que le cuesta mucho hacerlo es porque interpretamos la música en compases de dos o de cuatro, pero el 'floss dance' es uno, dos y tres, uno, dos y tres, por lo que tiene mucho más que ver con el vals. Es por eso que a mucha gente no le sale porque intenta hacerlo en cuatro tiempos y no sabes lo que estás haciendo con tus manos y al final acabas imitando a Pee-Wee Herman así que cuando lo entendí simplemente lo practiqué un par de veces y, además, me gusta mucho bailar así que no fue tan difícil.

Shazam! llega a los cines el 5 de abril.