Cementerio de animales, ¡Shazam! e Identidad borrada, los grandes estrenos de cine de la semana

Cinéfilos y cinéfilas de España, esta semana tenemos dos recomendaciones: el thriller basado en una historia de Stephen King, Cementerio de animales y la apuesta de superhéroes ¡Shazam!.

A la taquilla también llega el drama basado en hechos reales Identidad borrada, el thriller La sombra del pasado, la española 7 razones para huir y la comedia romántica La boda de mi ex.

¿A qué niño de 14 años no le gustaría convertirse en un superhéroe? Esto es lo que vivirá una chaval de acogida cuando grite la palabra "SHAZAM". En esta nueva aventura de DC, vamos a comprobar cómo de divertido puede llegar a ser tener superpoderes.

Zachary Levi (que nos contó su experiencia en la película) y Jack Dylan Grazer (It) lideran el reparto bajo la dirección de David F. Sandberg (Annabelle: Creation, Nunca apagues la luz).

Historia real de un chico de 19 años que tras contar a sus padres que es gay, se ve presionado para asistir a un programa de terapia para "curar" su homosexualidad.

Joel Edgerton (El regalo) escribe y dirige este drama, en el que veremos las actuaciones de Lucas Hedges (Manchester frente al mar), Nicole Kidman (Big Little Lies) y Russell Crowe (Gladiator).

Comedia negra en la que un matrimonio intenta 'abortar' a su hijo adulto, dentro de un cúmulo de situaciones surrealistas. Siete visiones de una sociedad que no progresa.

Emma Suárez (70 binladens), Lola Dueñas (Love Me Not) y Sergi López (Lazzaro feliz) encabezan el reparto, en este film dirigido por Gerard Quinto, Esteve Soler, David Torras, que se estrenan en la dirección cinematográfica.

Thriller que se desarrolla en la Alemania del Este, donde un joven estudiante de arte se enamora de una compañera de su clase. Lo que no sabe el chico es que no solo tendrá que seducir a la chica, si no que tendrá que luchar contra el padre de ella, que desaprueba por completo la relación.

En esta película alemana escrita y dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck (The Tourist, La vida de los otros), podremos ver las interpretacions de Sebastian Koch (El puente de los espías) y Tom Schilling (Point Blank).

Comedia romántica en la que dos personajes algo desagradables se conocen en una boda. Se sentirá atraídos el uno por el otro, sobre todo, porque comparten todo tipo de miserias.

Podremos ver a Keanu Reeves (John Wick) y Winona Ryder (Stranger Things) en esta comedia escrita y dirigida por Victor Levin (5 a 7).

Nuestra recomendación de la semana:

Remake de una de las adaptaciones más famosas de Stephen King, en la que una familia se muda cerca de un misterioso terreno, del que surgirán peligrosos animales. ¿Te atreves a adentrarte en este cementerio?

Dirigida por Dennis Widmyer y Kevin Kölsch (Holidays, Mamá 2), cuenta con las interpretaciones de Jason Clarke (El hombre del corazón de hierro) y John Lithgow (Dos padres por desigual).