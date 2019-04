Aitana celebra el doble disco de platino por ‘Vas a quedarte’

Cada vez queda menos para conocer la segunda parte de Trailer que, estamos convencidos de que va a llegar cargado de colaboraciones. Sin duda, Aitana se está dejando la piel para ofrecer lo mejor de lo que es capaz. Esfuerzo y trabajo que acabará dando sus frutos. De hecho ya lo está haciendo.

La cantante está feliz como una perdiz tras recibir un doble disco de platino por las ventas de Vas a quedarte, esa canción que, por fin, demostraba la potencia vocal de una chica que empezó a ganar fans desde dentro de la Academia y que los multiplicó exponencialmente a su salida.

“Vale, esto es muuuuuuy fuerte, dios mío, sois increíbles. Qué ganas de disco, de gira y de veros ya a todxs. Os quiero”, escribía en sus redes sociales para celebrar este nuevo reto superado. “Ole ole oleeeeeee”, le mandaba su amiga Lola Índigo. Alfred, por su parte, compartía unas llamas incendiarias. Y es que la cosa está que arde con la triunfita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 3 Abr, 2019 a las 7:50 PDT

Tiene pinta de que eso de descansar no está en sus planes porque tiene muchos frentes abiertos y no me refiero sólo a la publicación del disco. “Qué ganas de contaros todo, que queda muy poquito”, aseguraba.

Mientras esperamos nos queda Trailer con canciones como Vas a quedarte que le está dando muchas alegrías y que será una de las que podamos escuchar en los cuatro LOS40 Stage que va a ofrecer entre el 9 y el 12 de abril. Empezará en Barcelona, y seguirá en Sevilla, Madrid y Bilbao, cada día en una ciudad.

Y si te quedas sin entrada o no tienes la oportunidad de verla en esta ocasión, no te preocupes porque tenemos Aitana para rato. Será una de las protagonistas de LOS40 Primavera Pop. Subirá a los escenarios de Madrid (17 mayo), Rubí (18 mayo) y Málaga (19 mayo).

Una de cal y otra de arena

Pero no todo es de color de roso en la vida de Aitana. Parece que algunos de sus fans empiezan a encontrar alguna grieta para criticarla y la han encontrado en sus colaboraciones con marcas. “Así de feliz estoy cuando encuentro un maquillaje que me deja enseñar mis pequitas y a la vez me corrige si tengo algún granito”, escribía para promocionar el maquillaje del que es imagen.

“Así de feliz estás por el dinero que te han pagado por promocionar el maquillaje”, “así de feliz estás cuando te embolsas miles de euros por la publicidad”, “el gran dilema, ¿me aprovecho del sistema haciendo que niñas se rallen con su imagen por mí, o hago como Amaia y me centro solo en componer, ganando menos? Mmmm difícil, difícil”, “Aitana es cantante o influencer?”… estos son sólo algunos de los comentarios que ha recibido como respuesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 2 Abr, 2019 a las 4:12 PDT

Claro que siempre tiene a los más fieles que le muestran su apoyo incondicional. “Aitana sube siempre lo que te salga del coño y bloquea a los haters porfaa”, escribía uno de sus seguidores. “Qué triste debe ser la vida de esas personas que sienten la necesidad de venir a atacar a una niña que nunca se mete con nadie y que sólo está cumpliendo sus sueños con trabajo”, añadía otro.