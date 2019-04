‘Tipos de cacas’ y otras búsquedas favoritas de los jóvenes en Google

Lo reconozcamos o no, la verdad es que todos somos un poco mentirosos. Todos metemos trolas, y quien más y quién menos, suelta alguna bola de vez en cuando. Pero ojo, porque existe alguien al que no mentimos nunca, y no es no es el cura ni tu prima de Cuenca, con el que nos mostramos tal y como somos no es humano.

Google, nuestro querido compañero desde que hace más de 20 años unos estudiantes lo lanzaran para organizar la información en un mismo lugar, lo sabe todo. Lo organizaron y nutrieron tanto que es el mayor buscador del mundo.

A su indiscutible éxito se suma, entre miles, una publicación que nos habla de su importancia, Todo el mundo miente, escrito por un analista de datos. Sus conclusiones sobre las búsquedas que hacemos son de lo más perturbadoras y no podíamos pasarlo por alto.

Asegura que Google sabe nuestros secretos más oscuros, porque solo a él le preguntamos aquello que nunca confesaríamos a nadie, y dice mucho de nosotros. Para que nos hagamos una idea las búsquedas en Google constituyen la mayor colección de datos sobre la mente humana que haya habido nunca.

Tus miedos más profundos, prejuicios que no decimos por vergüenza o hasta las cosas que nos dan inseguridad están ahí guardaditos. Y gracias a eso podemos saber que la búsqueda más frecuente de los hombres tiene que ver con una parte de su cuerpo: "¿Cómo es de grande mi pene?" ¡Con lo fácil que es coger una regla!

¡Estas son las últimas búsquedas de @djdanimoreno El Gallo en Google!



🔎¿Dónde estoy?

🔎¿Por qué me tiro tantos pedos?

🔎¿Cómo ganar la lotería?



¿Y las tuyas? ¡Os leemos! 😂#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/NBY8midpf7 — Anda ya! (@40Andaya) April 5, 2019

Pues en Anda Ya hemos decidido que algo como esto no podía pasar por alto, queremos saber qué escondéis en vuestras búsquedas. Por eso, hemos mandado a Karin Herrero, nuestro revisor, a que inspeccione vuestros teléfonos.

En ellos hemos encontrado de las cosas más perturbadoras que puedas imaginar. Desde búsquedas relacionadas con nuestras heces, hasta parafilias relacionadas con la fruta.

Si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido en este increíble reportaje… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

