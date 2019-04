Veintiuno y Zahara juntos en la nueva versión de ‘Tu nombre’

Veintiuno, el grupo toledano formado por Diego (solista y guitarra), Pepe (batería), Yago (bajo) y Álvaro (guitarra), publican una versión muy especial de su tema Tu nombre junto a Zahara. Un regalo en toda regla para sus seguidores y, sin duda, para ellos mismos.

Veintiuno acompañaban el vídeo en YouTube con un mensaje muy especial: "No hay otra voz como la de Zahara en castellano. Nadie escribe y canta llegando al hueso como ella. Tu Nombre no puede entenderse sin entender que quien la escribió aprendió a conectar con los rincones oscuros de su cabeza escuchando Camino a L.A, El Frío y Con las Ganas. No existe honor más bestia que enseñarle esta canción y que dijera "me fliparía cantarla". No podíamos decirle que no."

El grupo ya ha superado el millón de visitas en YouTube con sus temas. Su canción más conocida se titula Dopamina, un tema muy pegadizo y buenrollista con toques indies. La alegría que transmite difiere de la intimidad que nos genera Tu nombre. Otro de nuestros temas favoritos es Cabizbajo, seguido de El Desfile que es perfecto para darlo todo en la habitación o mientras limpias la casa. Si estás buscando nueva música, ¡dales una oportunidad!

Todavía son jóvenes, pero con mucho trabajo y dedicación han conseguido el hueco en la música que merecen. Si todavía no los conocéis, encontraréis en ellos y en Gourmet, su último álbum, un sonido muy personal y cuidado. Además, de un estilo de los que ya no abundan en el mercado.

Esta es la preciosa versión de 'Tu nombre' junto a Zahara

Veintiuno se caracteriza por sus pegadizos ritmos electrónicos de funk y soul, pero en esta versión de Tu nombre se sumergen en una dulzura y emotividad que multiplica por mil el valor original de la canción.

Próximamente, el 26 de abril actuarán en la mítica Sala Joy Eslava de Madrid y será uno de los conciertos más importantes del grupo. Ya han visitado ciudades como Zamora, Burgos, Salamanca, Aranda de Duero, Palma de Mallorca y Sevilla y su próximo concierto, el 13 de abril, será en Murcia en la sala Spectrum.