Recordar a Carly Rae Jepsen por su Call Me Maybe es un hecho con fecha de caducidad. Tras la publicación de su álbum EMOTION, la artista llega con Dedicated y, con ello, también con un nuevo sonido que la ha convertido en la líder del cartel del Primavera Sound de 2019.

En este caso, nos encontramos ante una artista evolutiva, de las que dan el salto a las listas de éxitos con un ritmo pop y mainstream para posteriormente convertirlo en su propia esencia musical. Pero esta evolución no solo se aprecia a través de los sonidos, sino también con su apariencia. Acostumbrados a una tímida Jepsen del teen pop, la industria de la música ha sido testigo del nacimiento de una Carly Rae Jepsen rubia platino y determinante en sus acciones, al estilo de la Madonna de los 80.

Call Me Maybe vs. Now That I Found You / No Drug Like Me

Este primer tema vio la luz en en 2012, convirtiéndose en el primer sencillo del álbum Kiss, el segundo de su carrera. Lo que llama la atención de esta canción es que gran parte de su éxito lo debe a Justin Bieber, artista internacional de lo mainstream. Este, junto a Selena Gómez, Ashley Tisdale y Carlos Pena, publicaron un vídeo en el que parecían pasarlo muy bien mientras hacían playback con el tema.

Carly Rae Jepsen: la renovación de lo mainstream

Con el paso de los días, comenzó a escalar hacia las posiciones más altas de las listas de éxitos y Carly Rae Jepsen ya comenzaba a ser un nombre.

Call Me Maybe muestra a esa tímida Jepsen que mencionamos anteriormente, que se arma de valor y se lanza a pedirle el número de teléfono a su flechazo. "Hey, I just met you. And this is crazy, so here's my number. So call me maybe" ("Hey, te acabo de conocer. Esto es una locura. Así que aquí tienes mi número. Llámame si quieres"). Una letra pegadiza que, a día de hoy, aún se tatúa en nuestros cerebros y se repite una y otra vez.

Por otro lado nos encontramos con la nueva Carly, que nos enseña su faceta a través de sus dos últimos sencillos Now That I Found You y No Drug Like Me. Ambos forman parte de su nuevo álbum Dedicated, que verá la luz el próximo 17 de mayo.

En este caso, sin duda nos encontramos ante dos significados totalmente antónimos. Estos últimos sencillos muestran una faceta más madura de la canadiense, con letras más profundas. "My heart's a secret. I think I'm coming alive. Tell me you'll keep it. I think I'm coming alive" ("Mi corazón es un secreto. Creo que estoy cobrando vida. Dime que te lo guardarás. Creo que estoy cobrando vida") son algunos de los versos que forman parte de Now That I Found You.



Carly Rae Jepsen: la renovación de lo mainstream

Por otro lado, No Drug Like Me lanza un claro mensaje: debes abrir tus sentimientos a esa persona que también lo hace contigo. Así, la relación crecerá más fuerte hasta tal punto de no poder vivir sin esa persona, como ser adicto a alguna droga.

Carly Rae Jepsen: la renovación de lo mainstream

El disco

Dedicated es el cuarto álbum de estudio de Carly Rae Jepsen que verá la luz el próximo 17 de mayo. Y no solo eso. Con este proyecto, la canadiense ha llegado al cúlmen de su objetivo. Su anterior disco EMOTION, publicado en 2015, contaba con sencillos como I Really Like You, el hit sucesor de Call Me Maybe en rasgos mainstreams y con el que Carly aún no había abandonado por completo su anterior versión. Sin embargo, también contaba con otras canciones suyos ritmos se asimilan a los que emplea actualmente.

Con los adelantos que nos ha proporcionado de Dedicated, podemos confirmar que la nueva Carly ya está aquí. Para su producción, ha contado con grandes nombres como Captain Cuts, Jordan Palmer, John Hill y Ayokay, entre otros. Todos ellos son productores que han estado relacionados con grupos del indie rock como The Vaccines, Walk the Moon, American Authors y Grouplove y con otros artistas internacionales como Eminem, Birdy y Christina Perri.

Los sonidos de Dedicated, por tanto, se alejan del pop que caracterizaban su anterior sonido para orientarla hacia el Electropop de la Madonna de Like a Virgin o Into The Groove de los 80, sacando su cabeza de la competencia mainstream para destacar también en otros géneros.

En la escena de lo indie

Aunque el significado de este término tenga connotaciones difusas actualmente, todos situamos al indie en lo alternativo y en lo ajeno a lo comercial y mainstream. Sin entrar en el debate que esta afirmación supone, podemos confirmar que Carly Rae Jepsen ha dado ese salto que pocos artistas consiguen.

Ahora, se ha alejado de lo mainstream, estrictamente hablando, y ha conseguido introducirse poco a poco en esta escena indie. Y lo hace con este Electropop que parece estar aceptado en el ámbito. Para muestra un botón. Basta con acceder a los medios digitales que se dedican a este ámbito para comprobar que ahora dedican páginas en su web para hablar de nuestra protagonista. Este es el caso de Mondosonoro o FactMag.

Carly Rae Jepsen sobre el escenario / Barry Brecheisen (Getty Images)

Pero la evolución de la canadiense va más allá. Cuando Call Me Maybe vio la luz, Jepsen lo presentaba sobre los escenarios de diversos festivales. Un ejemplo es el Festival Z, que el año pasado acogió a la internacional y mainstream Camila Cabello. Pero en esta nueva faceta de nuestra protagonista, la podemos ver sobre el escenario de festivales del ámbito indie como el Primavera Sound en el que comparte cartel con Rosalía, aceptada en lo comercial pero también atraída por los indies.



En conclusión

Para concluir, podemos decir que Carly Rae Jepsen nunca se fue. Ahora, la protagonista no solo triunfa en el ámbito de lo mainstream, sino que también se cuela en las revistas y críticas de lo indie para presentar su nueva faceta: la del Electropop. Un pop más psicodélico, menos comercial y más personal con el que la canadiense presentará su nuevo álbum Dedicated.

Y es que aunque aún no hayamos tenido la oportunidad de escucharlo al completo, estamos seguros de que dará de qué hablar. Porque, ¿quién no recuerda a la avergonzada Jepsen limpiando un coche mientras da su número de teléfono a un chico musculoso y atractivo? Quizás, en ese momento, la joven nos enviaba un claro mensaje: esperad y conoced a mi verdadero "yo".

Seis años después, aquí estamos todos. Viendo cómo nos introduce en la máquina del tiempo directo a los 80 con su nuevo sonido y cómo el Primavera Sound la presenta como cabeza de cartel.