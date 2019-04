Ava Max se une al cartel de LOS40 Primavera Pop 2019

¡Notición! Como ya ha adelantado Tony Aguilar en Del 40 al 1, la sensación del momento Ava Max se ha sumado al cartel de LOS Primavera Pop 2019. En este caso, se subirá al escenario de Madrid el próximo 17 de mayo en el WiZink Center de Madrid. ¿Te lo vas a perder?

Con ella, también subirán al escenario los recién confirmados Bombai, Blas Cantó, Dani Fernández, Aitana, Ana Guerra, Beret, Lola Índigo, Sweet California, Ana Mena, Efecto Pasillo, Danny Ocean, Dynoro, Macaco, Danna Paola, HRVY y Alfred García. Y, además, lo harán con las entradas agotadas. ¡Menuda fiesta!

Ava Max está de enhorabuena, y no solo porque se haya colado en la tercera posición de la Lista de LOS40 con su Sweet but Psycho, sino porque se ha convertido en una referente del empoderamiento femenino en la música. "No soy tu chica Barbie, estoy viviendo en mi propio mundo. No puedes tocar mi cuerpo a menos que yo te lo diga" son algunos de los versos feministas que nos regala a través de sus temas.

Ava Max se une al cartel del Primavera Pop 2019

La estadounidense ha consechado grandes logros. Sin ir más lejos, su hit Sweet but Psycho ha escalado hacia las posiciones más altas de las listas de éxitos alrededor del planeta. Asimismo, los artistas internacionales no han dudado en ficharla para sus proyectos. Este es el caso de David Guetta, que un día decidió llamar a nuestra protagonista para participar en el tema de Let It Be Me, incluido en el álbum 7.

Ahora, Ava Max continúa cumpliendo sueños. En esta ocasión, lo hará sobre el escenario del WiZink Center de Madrid el próximo 17 de mayo, ¡y muy bien acompañada!

Y tú, ¿te lo vas a perder?