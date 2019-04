'El universo sobre mi', la historia del número 1 más festivo de Amaral

El universo sobre mi es uno de los temas decisivos de Amaral. Lo fue, sin duda, para que Pájaros en la cabeza se convirtiera en el álbum más vendido en España en 2005. La canción, que originalmente se titulaba ‘Solo queda una vela’, no falta desde entonces en el 'setlist' de sus conciertos, que "casi siempre tocamos por el ritmo que tiene, nos da bastante subidón de adrenalina".

En la semana de 19 de Febrero de 2005, coincidiendo con su publicación, El universo sobre mi entró en la lista de LOS40. Llegó para quedarse durante 28 semanas, pasando antes por el puesto de honor de la lista durante cuatro semanas consecutivas.

El 5 de Junio de 2005, Amaral protagonizó un Concierto Básico 40 en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Eva Amaral y Juan Aguirre presentaron los cortes del que entonces era su trabajo discográfico más reciente Pájaros en la cabeza.

Es la canción con la que el dúo zaragozano Amaral presentó su cuarto álbum Pájaros en la cabeza (2005). El repertorio, formado por 14 canciones, se registró en Londres en Eden Studios, donde suelen trabajar grupos como Radiohead o artistas consagrados como Elvis Costello. Días de verano, Marta, Sebas, Guille y los demás y Resurrección fueron los siguientes sencillos.

Un grupo de seguidores del grupo eligió El universo sobre mí como adelanto del disco. La compañía discográfica se encargó de reunir a algunos fans de Amaral para que escucharan en primicia las canciones del álbum. Eligieron esta canción porque era la que más recordaba a las melodías delicadas de sus anteriores éxitos.

En la letra, Eva Amaral canta "quiero encontrar mi sitio". En una entrevista en Buenos Aires con la revista El Bondi, explicaba así dónde está ese sitio: "Dentro de uno mismo. En la búsqueda de un equilibrio. En estar tranquilo en el mundo. Una cosa es ser intranquilo y otra ser inquieto. El estar inquieto te lleva a que tu sitio en el mundo sea algo que vas descubriendo constantemente".

Juan Aguirre reveló en La Voz de Galicia que, ya desde el principio, tuvo claro que El universo sobre mí era una gran canción: "Recuerdo que habíamos terminado la gira de 'Estrella de mar', en la que habíamos hecho 180 conciertos en dos años sin parar. Yo me había roto, tras mucho tiempo sin dormir en una época bastante loca, y tuve una lesión que me impedía tocar la guitarra. En esos dos años la percepción de la gente sobre nosotros había cambiado. Éramos dos tíos bastante anónimos de Zaragoza que, de pronto, salías en tu ciudad y era una especie de cosa desorbitada. Eva me mandó un arpegio de guitarra, y la única frase que estaba terminada es la que dice ‘necesito que comprendas que estoy sola en medio de un montón de gente’ y yo le llamé porque flipé con su capacidad de síntesis. Pensé que ahí teníamos el germen de una gran canción".

El universo sobre mi tuvo un papel principal en la gira de Pájaros en la cabeza, y lo ha seguido tenido en las sucesivas. Es una de las canciones que Amaral siempre recupera en el 'setlist' de sus conciertos, que siempre les acompaña, tal y como reconocía Juan Aguirre en Vozpopuli: "Intentamos tocar canciones de todos los discos y muchas veces no sabes muy bien cómo elegirlas. Respecto a las canciones que casi siempre tocamos (...) de discos anteriores está El universo sobre mi por el ritmo que tiene, nos da bastante subidón de adrenalina"

El título de Pájaros en la cabeza, lo eligieron Eva y Juan porque en su casa, desde que dijeron que querían dedicarse a la música, lo escucharon en más de una ocasión. El objetivo de ponerse ese nombre al álbum, es el de "rendir un homenaje a esa gente que tiene ilusiones" y ambos tienen "claro que la vida se puede ver de muchas maneras, pero nadie te tiene que decir cómo la tienes que vivir", comentan a Amaral en un entrevista de 2005.

Cuando salió este disco, Amaral ya era uno de los grupos con mayor peso en el pop nacional: un millón de discos vendidos en seis años, cinco Premios de la Música, un Ondas y un European MTV. Con este álbum, los premios y las ventas se multiplicaron.