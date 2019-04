‘TIM’, el álbum póstumo de Avicii con temas inéditos que verá la luz en junio

El 20 de abril de 2018 el mundo de la música recibía una de las peores noticias; Avicii, uno de los DJ más influyentes a nivel internacional, se quitaba la vida. Tim Bergling tenía solo 28 años y fue hallado muerto en Mascate, capital de Omán.

Ahora, casi un año después de su fallecimiento, la familia ha confirmado que lanzarán un álbum póstumo con temas inéditos del DJ. Según el portal de noticias TMZ.com, Avicii estaba trabajando en un nuevo disco que tenía casi terminado. Además, dejó indicaciones y notas sobre su nueva música, lo que ha permitido que TIM pueda ver la luz.

TIM se titulará así por el nombre real de Avicii: Tim Bergling. Su lanzamiento está previsto para el 6 de junio pero, para suerte de sus fans, el 10 de abril podremos escuchar el primer single inédito llamado SOS. En él, Avicii cuenta con la colaboración de Aloe Blacc, quien también formó parte de la producción de exitazo Wake Me Up.

TIM se trata de un proyecto muy especial; no sólo porque vuelve a acercarnos la música del Avicii, quien nos ha dejado temazos que hemos bailado hasta la saciedad como Hey Brother, Wake Me Up o Without You, sino porque además los beneficios generados por la venta del disco irán destinados a la Fundación Tim Bergling, dedicada a la lucha contra las enfermedades mentales y a la prevención del suicidio.

Wake Me Up es uno de los grandes temas de Avicii

Carl Fark ha sido el productor del disco y según declaraciones a The New York Times, el proceso se le hizo muy duro pues todo el rato estaba en Avicii y en si a él le gustaría.

Avicii nos ha dejado un legado musical innegable, sus canciones siguen sonando en todas las fiestas y seguimos bailando al ritmo de su música dance. TIM supone un regalo para todos sus admiradores y en gran parte, para la memoria de Avicii, quien merece que su música nunca deje de sonar.