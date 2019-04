Leiva: “No soy un gran cantante, así que tengo que seguir militando en las canciones”

Se ha hecho de rogar, pero Leiva por fin ha visitado LOS40 Global Show para charlar con Tony Aguilar sobre Nuclear, su cuarto álbum de estudio o el que muchos ya consideran su nueva obra maestra. Un disco que, además, se mantiene fiel al estilo del madrileño, alejándose de las superproducciones que tanto abundan en el mercado musical.

"He tratado de ponerme un reto: restar elementos al máximo para ver con cuántos poquitos hilos se sujetan las canciones", afirma Leiva. "En tiempos de pirotecnia y superproducción me parecía interesante desnudar la canción al máximo y que la canción mandara".

Y añade: "No soy un gran cantante y tengo que contar historias. No me puedo escudar en una voz prodigiosa, así que tengo que seguir militando en las canciones".

Sobre el proceso de creación de Nuclear, Leiva ha explicado que este nuevo LP ha sido escrito durante la gira de Monstruos, su anterior trabajo: "Siempre escribo de gira porque ocurren cosas y hay cierto estado de gracia. Cuando acaba la gira suelo tener terminado un nuevo disco".

Videoclip oficial de 'No te preocupes por mí', de Leiva

En cuanto al formato del CD, con ese corazón decapado en láminas, el músico ha dicho lo siguiente: "Siento que vivimos un momento donde el consumo es mucho más rápido y me apetecía premiar al romántico que sigue yendo a la tienda a comprar el disco".

Los años locos con Pereza

Durante LOS40 Global Show ha habido tiempo de recordar a Pereza, la icónica banda de rock que lideró Leiva entre 2001 y 2011, y sobre todos esos conciertos en los que primaba la ilusión, pero también la ingenuidad.

"Lo recuerdo con mucho cariño", asegura el cantante de No te preocupes por mí. "Éramos unos chavalotes que solamente nos lo pasábamos bien. En ocasiones echo de menos eso porque cada vez te haces más consciente de la responsabilidad que tienes por el esfuerzo que le supone a la gente pagar una entrada. Lo que mantengo intacto es el amor y la ilusión de salir al escenario a tocar".

Si quieres ver la entrevista completa de Leiva en LOS40 Global Show…¡dale al play!