Taylor Swift dona 100.000 euros a una organización LGTBQ

Taylor Swift ha estado años sin pronunciarse políticamente. De hecho, eran muchos los que pensaban que, debido a este silencio, la intérprete de Delicate estaba a favor de la política de Donald Trump. Pero el pasado octubre Taylor habló, aclarando sus ideas políticas y pidiendo el apoyo a los candidatos demócratas al Senado y a la Cámara de Representantes. Vamos, que no solo no apoyaba a Trump, si no que pedía el voto para frenar su política.

Como cuando haces pop ya no hay stop, Taylor Swift continuó escribiendo mensajes políticos en su cuenta de Instagram donde cuenta con 115 millones de seguidores. De hecho, también apoyó la marcha contra las armas que tuvo lugar hace un año en todo Estados Unidos.

¿Su última proeza? Donar 113.000 dólares (100.000 euros) a la organización Tennessee Equality Project, que trabaja por proteger a todos aquellos miembros del colectivo LGTBQ ante todas aquellas leyes que se están aprobando en aquella zona de Estados Unidos (una de las más conservadoras del país) y que se alejan de la igualdad para todos.

Además, la cantante ha acompañado la donación con una emotiva carta donde explica el porqué de esta donación:

carta de taylor SWIFT “Querido Chris, Te escribo para contarte lo mucho que me inspira el trabajo que hacéis, sobre todo a la hora de organizar vuestra última petición en la pedíais a los líderes espirituales de Tennessee que se opusieran al slate of hate en la legislatura de nuestro Estado. Por favor, quisiera transmitir mi más sincero agradecimiento a todos ellos y acepta esta donación para apoyar el trabajo que estáis haciendo. Agradezco mucho que estén creando un lugar seguro para todo el mundo”

Ha sido el director ejecutivo de Tennessee Equality Project quien ha compartido la carta a través del Facebook de la organización. Vamos, que la buena de Tay está cada vez más involucrada en ayudar a aquellos que son injustamente tratados por la ley. ¡Nos encanta!