Pedida de mano (casi) fallida en directo: "Lo de casarme son papeles, no significa nada"

A veces, la respuesta que esperamos a una pregunta no es la esperada. Y sino que se lo digan a Paula, una oyente de Anda Ya que se ha compinchado con el programa para pedir matrimonio a su pareja Tino.

Todo comenzó con una curiosa nota junto al joyero de su habitación. Guiado por El Gallo y Cristina Boscá, Tino la leyó a los oyentes de Anda Ya. El mensaje le indicaba que debía mirar hacia el suelo, donde se encontraba una alianza.

Entre risas, Tino comenzó a escuchar la voz de su chica a través del teléfono de la radio, y Paula aprovechó para pedirle matrimonio. Pero la respuesta de su pareja no fue la esperada. "Lo de casarme para mí son papeles, no significa nada". Segundos de tensión se vivieron en el estudio de Anda Ya, hasta que, segundos después, Paula volvió a lanzarle la pregunta: "Pero, entonces, ¿cuál es tu respuesta?". "Que sí, ¡me caso! Yo quiero vivir contigo toda la vida", respondió eufórico Tino.

Sin duda, Paula y Tino nos han regalado un intenso pero emotivo momento durante la mañana del martes. Un momento que, por cierto, también vivieron algunos de los rostros más conocidos del mundo de la música, pero que, por suerte o por desgracia, no llegó mucho más lejos.

Este es el caso de Shakira y Antonio de la Rúa. Antes de conocer a su actual pareja Gerard Piqué, la colombiana mantuvo una relación de noviazgo de 11 años con el hijo del ex presidente de Argentina. Estuvieron a punto de pasar por el altar pero, dos semanas antes de celebrarse, se cancelaron los planes (y también la relación, claro).

Shakira y Antonio de la Rúa / Ethan Miller (Getty Images)

Aunque estos no son las únicas víctimas de un matrimonio fallido. ¿Acaso no recuerdas a Jennifer López y Ben Affleck? Eran la envidia del mundo del entretenimiento. Tras dos años de relación, todo parecía ir viento en popa, por lo que anunciaron sus intenciones de casarse. Pero a Ben parecía no convencerle la idea de pasar el resto de su vida junto a la cantante, por lo que decidió cancelar el plan.

Lady Gaga y Taylor Kinnev, Mariah Carey y James Packer, y Natalia Jiménez (La Quinta Estación) y Antonio Alcol son otras de las parejas que no llegaron al altar, aunque sí estuvieron a punto de hacerlo.

Y tú, ¿qué opinas acerca del matrimonio? ¿Te gustaría pasar por el altar?