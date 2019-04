Maluma pone a prueba su instinto paternal

Cuando pensamos que Maluma ya no puede sorprendernos con nada va y aparece en un aeropuerto sumándose a la actuación de unos músicos callejeros. Y por si nos había parecido poco, lo último ha sido verle en plan papá. Y no como J Balvin con su frase de ‘siempre papi nunca inpapi’. No, lo suyo ha sido más literal.

A muchas de las que andan enamoradas del colombiano se les ha debido caer la baba cuando le han visto con un bebé en brazos dándole un biberón. Pero que nadie se alarme que no es que le haya aparecido un hijo de repente, se trata de Ella, la niña de David Escobar, al que conocemos mejor como Dim de Piso 21.

Ambos son amigos y comparten buenos momentos de su vida personal. Y en una de esas quedadas íntimas, Maluma ha querido ponerse en la piel de su amigo que ya ha estrenado paternidad. Asiente la cabeza cuando le preguntan si se ve como futuro papá aunque deja bien claro que “no estoy apurado porque tengo a los hijos de mis amigos”.

Desde luego, no sería una idea descabellada ahora que parece haber consolidado su relación con la modelo Natalia Barulich. Este verano, si todo sigue igual, podrán celebrar su segundo aniversario como pareja y eso hará pensar a muchos que podrían estar pensando en dar un paso más en su relación.

Y eso que no faltan rumores de infidelidad por parte del cantante. De hecho, estos días son muchos los que se están preguntando qué hay entre él y Farina, una ganadora de Factor X Colombia con el que ha demostrado tener muy buena química. Hace unos días publicaba una foto en la que podemos verla rodeada por los brazos de Maluma que está con el torso desnudo.

“Mi nene. Cuánto te quiero y te respeto”, escribía ella. “Mi consentida”, contestaba él en los comentarios de la fotografía. Los que han seguido su trayectoria durante los últimos años prefieren hablar de una futura colaboración que entienden como un posible gran hit, más que como una pareja sentimental.

Lo que está claro es que Maluma sabe cómo derretir corazones y verle con un bebé en brazos le ha hecho ganar puntos.