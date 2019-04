Juan Antonio (‘OT 2017’) emociona con un hilo de Twitter hablando del Pueblo Gitano

Desde 1971, el 8 de abril se celebra el día del Pueblo Gitano y uno de los ex triunfitos del 2017 ha tenido unas bonitas palabras que han invitado a sus seguidores a reflexionar sobre lo mal que lo pasó esta comunidad en el pasado.

Ha sido Juan Antonio, el segundo expulsado de OT 2017, quien ha querido dedicar unos tuits al pueblo gitano, del que se siente orgulloso de pertenecer. Por supuesto, sus palabras se han convertido en virales:

“Hoy es 8 de abril y estoy orgulloso de mí, de lo que soy. Me aterra pensar que hubiese asado conmigo si hubiera nacido en otra época. En la época en la que ser gitano era ilegal y tenían que estar escondidos porque su existencia era un delito o en la época del exterminio nazi”.

GRACIAS A DIOS la sociedad esta evoluciónando y aunque somos una minoria en riesgo de exclusión social seguimos adelante!! Hoy es 8 de abril y me siento orgulloso!! Me siento superviviente!! SALUD Y LIBERTAD!! — Juan Antonio (@juan_antonio) 8 de abril de 2019

Juan Antonio ha continuado explicando algunas de las barbaries que sufrieron los gitanos. Desgraciadamente, algunas de ellas no hace tanto: “No podíamos ser vistos, por lo tanto no podíamos comprar, ni convivir, ni estudiar… pensar que yo hubiese vivido esto ME ATERRA”.

Por suerte, tal y como termina diciendo el cantante en su hilo, el mundo ha evolucionado (aunque todavía queda mucho por cambiar): “GRACIAS A DIOS la sociedad está evolucionando y, aunque somos una minoría en riesgo de exclusión social, seguimos adelante. Hoy es 8 de abril y me siento orgulloso. Me siento superviviente. Salud y libertad”.

Sin lugar a dudas, las palabras de Juan Antonio han llegado al corazón de muchos de sus seguidores. De hecho, solo el primer tuit del hilo ha conseguido 300 retuits y más de 2.600 me gusta.

En cuanto a la música, todo apunta a que Juan Antonio sacará algo pronto. ¿Cómo lo sabemos? Porque el joven ha publicado un tuit donde ha escrito que tiene cosas que contarnos.

Desde que salió de la academia de OT, a Juan Antonio no le ha ido nada mal. En septiembre lanzó su primer single No te echo de menos, que ya suma en Youtube casi un millón de reproducciones. ¡Nada mal!