Justin Bieber se pica con Shawn Mendes por el título de ‘Príncipe del pop’

Ambos son canadienses, han sido fenómenos adolescentes y ahora referencias del mundo del pop. Hablamos, por supuesto, de Justin Bieber y Shawn Mendes. Eso sí, mientras que el primero lleva un tiempo alejado de la música; el segundo se encuentra en plena gira mundial.

Eso sí, algunas publicaciones ya le han quitado la corona de príncipe del pop a Bieber y se la han puesto a Shawn. ¿No hay espacio en el trono para dos? Ha sido la revista The Observer Magazine quien ha titulado el número de abril como The Prince of Pop, haciendo referencia a Shawn Mendes, el protagonista indiscutible de su portada.

Ver esta publicación en Instagram Thank you @obsmagazine x Una publicación compartida de Shawn Mendes (@shawnmendes) el 7 Abr, 2019 a las 11:40 PDT

Este apodo no le ha sentado nada bien a Bieber y ha acabado demostrando su pique en un comentario de Instagram. El intérprete de Sorry no ha podido evitar comentar lo que piensa en la publicación de Shawn, dejando claro que no le ha gustado nada que le haya quitado el título de Príncipe del Pop. Vamos, que el trono de hierro de Juego de Tronos no es el único que va a dar que hablar estos días.

“Mmmmm… vas a tener que romper más récord para quitarme el trono, amigo. (Voz de canadiense) pero si quieres podemos jugar al hockey, aunque me han dicho que no eres muy bueno…”, decía Bieber en el comentario.

El comentario de Bieber ha tenido más de 7.000 respuestas, provocando una guerra en Instagram entre los beliebers y la Mendes Army. Eso sí, el intérprete de In My Blood no se ha pronunciado al respecto.

Justin Bieber lleva un tiempo alejado de la música, centrándose en su tratamiento contra la depresión. Además, el cantante de 25 años tiene que preparar una boda.

Por su parte, Shawn Mendes se encuentra en plena gira europea. De hecho, ya pasó por Barcelona donde coincidió con Aitana. Además, parece que está ganando su lucha contra la ansiedad y que está dejando de medicarse cuando sale al escenario.

Nosotros creemos que en la monarquía de la música existe sitio para dos príncipes. ¿Por qué no compartir el trono?