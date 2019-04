Miguel Ángel Silvestre: “En la serie se cuenta toda la verdad sobre Pablo Ibar”

Miguel Ángel Silvestre vuelve a la televisión española con la miniserie de Movistar+ y Bambú: 'En el corredor de la muerte', inspirada en la novela homónima de Nacho Carretero.

La nueva apuesta, que se estrenará en septiembre en la plataforma, cuenta la historia de Pablo Ibar, el preso de origen vasco condenado a muerte en Miami por un triple asesinato ocurrido en 1994 en la localidad de Miramar y por el que siempre ha defendido su inocencia.

El actor interpreta al recluso en su primer papel de alguien real. Eso mismo le ha creado sentimientos encontrados y así nos lo ha transmitido en su primera entrevista tras el duro rodaje:



¿Cómo te escogieron para la serie?

Me llamó mi representante y me dijo que estaban haciendo un casting para interpretar a Pablo Ibar. Mandé una prueba porque estaba trabajando fuera y el director, Caros Marqués.Marcet la vio. Me dijo que quería trabajar conmigo antes de tomar la decisión. Estuvimos trabajando cuatro horas y media, ha sido el casting más largo que he hecho nunca. Preparamos cuatro secuencias diferentes .

Yo, al saber que preparaban la serie, me léi corriendo el libro de Nacho Carretero para documentarme. Fue una muy buena experiencia porque entendí lo que quería el director y desde donde quería trabajar.

Pensé que ojalá me escogieran y me llamaron a los tres o cuatro días para confirmarme.

Miguel Ángel Silvestre en el rodaje de 'El corredor de la muerte' / Movistar+

¿Conocías la historia de Pablo Ibar antes de tu participación en la serie?

No tanto como ahora pero sí recuerdo cuando los medios publicaron la noticia de su condena a muerte.

¿Crees en su inocencia?

Por aquel entonces no tenía una opinión formada sobre el tema. Pero cuando me enteré del casting intenté informarme todo lo que pude, para conocer varios puntos de vista de la historia. Ahora creo firmemente que es inocente. Si no lo llego a creer no tendría sentido que lo interpretara yo. Me he dado cuenta de que Pablo Ibar es víctima de muchas cosas.

¿Has hablado con Pablo Ibar?

No. Es una de las cosas que me hubiera gustado hacer. Pregunté si era posible viajar a Miami para conocerlo pero estaba en pleno proceso judicial y solo podía visitarle su abogado, ni siquiera su familia. Pasan a prisión preventiva y es muy fuerte porque no puede ver a nadie.

Tampoco he tenido acceso a hablar con sus más allegados, sentí que era osado por mi parte llamarles en un momento tan complicado.

¿Cómo te has preparado para un papel con tanta carga emocional?

Intentando informarme muy bien, viendo todos los vídeos que he podido de Pablo. Su madre es cubana y su padre vasco, pero ha crecido con su madre y tiene un acento cubano muy marcado, por lo que he trabajado con un coach para conseguirlo.

¿Es el papel más complejo que has hecho en tu carrera?

Es el primer personaje real y que está vivo que interpreto. He vivido emociones y sensaciones muy fuertes durante el rodaje. Porque contamos la historia de una persona que a día de hoy está viviendo una gran injusticia, por lo que tengo muchos sentimientos encontrados sobre este proceso.

Miguel Ángel Silvestre en el rodaje de 'El corredor de la muerte' / Movistar+

Había momentos hermosos pero a la vez recordaba que la vida de una persona está en juego y no entendía mis sentimientos, ni dónde me llevaba mi moral.

Hemos intentado hacer este trabajo con el mayor respeto a una persona y una familia que está atravesando una gran pesadilla.

Habéis acabado el rodaje pero el juicio aún no tiene sentencia final, ¿lo retomaréis para darle el desenlace?

No, nosotros hemos grabado varias opciones de final. Aunque esperamos que no sea el final porque siempre cabe la apelación al Supremo que es tan importante para ellos. Creen que las irregularidades del juicio pueden conseguirles un nuevo juicio.

Este proyecto tiene algún objetivo, ¿más allá de dar a conocer la historia?

Todo el equipo hemos hecho un esfuerzo por sacar adelante este proyecto, porque queríamos contar la historia, aunque fuera en unas condiciones que no han sido las mejores. Creo que le estamos dando a Pablo Ibar una voz importante en España, parte de su sangre, y con el mensaje de su inocencia. Por lo menos, en la serie se cuenta la verdad.

¿Tienes nuevos proyectos?

Hay uno que me hace mucha ilusión pero aún no está confirmado. Una serie para una plataforma con la que quiero trabajar.