Lighthouse Family vuelve después de 18 en silencio

Fue una de las bandas con mayor éxito de finales de los 90, y ahora regresa con un nuevo álbum de estudio tras un lapso de 18 años. Blue Sky In Your Head, lo nuevo de Lighthouse Family, sale a la venta el próximo 3 de mayo e incluye Essentials, todas sus canciones clásicas remasterizadas por primera vez para celebrar sus 25 años de historia además de otro CD con 13 canciones nuevas. El primer single es My Salvation, un opulento y melódico tema de una banda que ha firmado éxitos atemporales como ‘Lifted’, ‘High’, y ‘Ocean Drive’’.

Tunde Baiyewu y Paul Tucker formaron Lighthouse Family tras conocerse en la Universidad de Newcastle a principios de 1990. Su álbum de debut en 1995 Ocean Drive alcanzó el séxtuple platino y se mantuvo en listas de ventas durante casi tres años. Lifted se convirtió en una de las canciones que definió esa época, un clásico de pop-soul omnipresente en la radio; la banda sonora de las calles, los coches y las noches británicas.

Le seguiría en 1997 Postcards From Heaven en el que destacaban tres singles Top 10 – Raincloud, High y Lost in Space –. Su tercer álbum, Whatever Gets You Through The Day (2001) contenía otro single Top 10, pero en ese momento la banda estaba ya a punto de separarse.

En los años sucesivos Paul formó una banda, The Orange Lights, mientras que Tunde editó dos discos en solitario, aunque la conexión entre ellos permaneciera y en 2010 se reunieran con la idea de hacer un cuarto disco aunque no se materializó hasta finales del 2016.

Lighthouse Family - 'My Salvation'

Estos años no han apagado la reseñable habilidad de Lighthouse Family para crear elegantes y bellas canciones. Su primer single en casi dos décadas, ‘My Salvation’, es un tema uptempo que vuela alto de la mano de suntuosas cuerdas, con un deje de Pet Shop Boys en su mejor momento. Inspirado en parte por el nacimiento del hijo Paul, sus sentimientos encajaban a la perfección con el regreso de la banda. “La compuse a finales del 2016, cuando estaban ocurriendo un montón de cambios políticos y sentía que no había nada a lo que aferrarse".

Lighthouse Family - 'High'

Desde luego el nuevo álbum tiene algo que siempre ha estado presente en Lighthouse Family: un sentido de renovación y optimismo. “Estamos intentando crear un himno que sea modélico pero real”, dice Paul. “La idea de: ‘Sé que el sol volverá a brillar’, es la quinta esencia de Lighthouse Family. Me gustan los himnos, siempre me han gustado. Creo que todas las canciones del disco tienen ese sentimiento. Son himnos urbanos”.