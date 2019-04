Justin Bieber: “Pienso en ti, la mayor creación de Dios”

Justin Bieber está tratando la depresión que le mantiene alejado de la música y cuenta, como ya ha dicho en multitud de ocasiones, con el apoyo de su mujer desde el verano pasado, Hailey Baldwin. Y aunque no está en su mejor momento, tiene esperanza, parece que está por el buen camino hacia su recuperación y, lo mejor de todo, lo va comentando por redes sociales.

Lo último que ha compartido en sus redes es un poema que ha dedicado a su chica y que deja constancia, una vez más, de lo enamorado que está y la importancia que tiene en su vida Hailey.

“El sol se pone sobre el abismo igual que yo caigo ante tus labios. Las olas rompen en la orilla. Mi amor por ti crece más y más. El sonido de los grillos como meditación. Pienso en ti, la mayor creación de Dios, mientras caigo en este estado de dicha. Sopeso cómo consigues ser mi única y verdadera alma gemela”, empezaba escribiendo.

Después de referirse a su mujer como ‘su alma gemela’ podíamos pensar que ya estaba todo dicho pero, no, todavía tenía más que añadir. “Mi vida es una película que ambos protagonizamos. Y hablando de estrellas, empiezo a vislumbrar algunas. Iluminan el cielo, me recuerdan mi libertad, cuán grande y vasto es el mundo que nos rodea. Así que le doy las gracias a Dios porque nos habíamos perdido pero él nos ha encontrado. Y escribo este poema con él siempre en mente”.

En esta segunda parte del poema podemos constatar, una vez más, la gran influencia que está teniendo en su vida y sus reflexiones la Iglesia pentecostal australiana en la que se ha sumergido y a cuyos ritos acude en Nueva York.

Su mujer y la religión son los dos grandes pilares que le están sustentando en estos momentos que ha reconocido que le tienen desestabilizado. Pero lo mejor de todo es que mantiene un espíritu positivo, no hay más que leer sus palabras.

“Las cosas entre nosotros mejoran con el tiempo. ¡Cada día me enamoro más de ti! Has caminado de mi mano mientras sigo conectando con mis emociones, mi mente, mi cuerpo y mi alma. Me has dado fuerza, apoyo, ánimo y alegría. Y quiero honrarte públicamente y recordarte que lo mejor está por llegar”, escribía dirigido totalmente a Hailey.

Para ser honestos, nunca demostró públicamente esta devoción por Selena Gomez cuando estaban juntos por mucho que haya gente que sigan pensando que Jelena todavía es posible. Aunque, de momento, parece que está muy a gusto con su mujer con la que le hemos visto, incluso, cantar en el coche Sucker, el tema que nos ha traído de vuelta a los Jonas Brothers.

¿Estará cerca el ‘come back’ de Justin? Desde luego, podría empezar a musicar sus poemas para ir dando forma a un nuevo disco.