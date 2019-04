‘Siempre papi, nunca inpapi’, la famosa frase de J Balvin

Ya hace un tiempo que J Balvin acompaña todo lo que canta, dice o publica de su refrán particular: "siempre papi, nunca inpapi". De hecho, de tanto repetir la frase se nos ha acabado pegando. Eso no quita que la gran mayoría desconozca qué significan estas palabras o de dónde vienen. No os preocupéis, en LOS40 desvelamos el misterio.

Hace unos días el artista estrenaba un nuevo tema junto a Luigi 21, un cantante puertorriqueño en cuya página de Wikipedia lo describe como "filósofo del reguetón". ¿El nombre de la canción? ¡Siempre papi, nunca inpapi! Claro, cómo no lo habíamos pensado antes. La cita hace referencia a una nueva corriente de pensamiento profundo que toma el género musical original de Latinoamérica como Biblia y manifiesto. Misterio resuelto. ¿O no?

Aunque en un principio pudiese parecer que la frase de Balvin fuese una estrategia para promocionar y crear hype en torno a su última canción, lo cierto es que no es así. El origen de estas palabras se remonta un poco más atrás. A pesar de ello, en la letra de la colaboración encontramos parte del significado que tienen las mismas para el propio reguetonero.

Y es que "siempre papi, nunca inpapi" tiene muchos sinónimos como "siempre feliz, nunca infeliz", "siempre activo, nunca inactivo" o "cero malas vibras, siempre happy". Vamos, que no es otra cosa que tener una actitud positiva y mostrarse a los demás como realmente somos, sin pretender o aparentar. Esto es algo de lo que hace alarde el propio Balvin, quien siempre se muestra agradecido y afortunado de la vida que le ha tocado.

Además, el tema habla de que la autenticidad es una virtud que no solo nos hará sentirnos mejor con nosotros y nosotras mismas, sino que además es la forma más acertada de encontrar el amor y hacer que dure. Fuera fantasmas, queremos gente de verdad. El mensaje, que puede parecer simple, es de una necesidad universal. Que sí, tenemos derecho a estar tristes, pero no a utilizar los momentos malos como una excusa para dejar de buscar los buenos.

Pero, ¿quién mejor para explicar esto que el artista que más lo predica? En una de sus últimas publicaciones en Instagram, J Balvin regalaba a sus seguidores y seguidoras unas valiosas palabras: "Invitaros a que le pongan sueños a la vida, porque cuando uno habla de tareas o de metas resultamos aburridos".

"Siempre fuerte, nunca infuerte"

Bien, una vez resuelto el sentido, vayamos al origen. Si bien el reguetonero las ha convertido en toda una enseñanza vital, lo cierto es que la primera en decir unas palabras como estas fue la modelo chilena Nicole Moreno. Durante unas declaraciones en las que hacía referencia a su situación familiar, Luli pronunció la frase: "Tengo que ser fuerte, nunca infuerte".

Cuando la entrevista comenzó a circular por Internet, rápidamente se hizo viral. Tanto, que llegó a las manos de artistas musicales como J Balvin, quien la transformó de acuerdo con su propio estilo. Pero no ha sido el único, Daddy Yankee también se animaba a crear su propia versión: "Siempre jefe, nunca injefe".

Parece que en este juego gana el/la más original. ¡Anímate a crear la tuya!