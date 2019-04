Rosalía pondrá música a ‘Juego de Tronos’ en el nuevo álbum de la serie

No queda nada para que se estrene la última temporada de Juego de Tronos y conozcamos quién se sienta al Trono de Hierro para gobernar Poniente. El próximo domingo 14 de abril por fin podremos ver el primer capítulo de la octava temporada y los nervios están a flor de piel.

Con tanto tirón no es de extrañar que Columbia Records y HBO hayan anunciado un álbum inspirado en el mundo de G. R. R Martin. El álbum se llamará For The Throne ( Music Inspired by the HBO Series Game Of Thrones) y podremos escucharla a partir del 26 de abril.

¿Y qué artistas participarán? Pues más de una decena entre los que se encuentran Weeknd, SZA, Travis Scott, Joey Bada$$$, Ty Dollar $IGN, Matthew Bellamy de Muse… ¡y Rosalía! Porque sí, la artista de Con Altura también pondrá música a Poniente. Vamos a poder imaginarnos a Daenerys volando con sus dragones al ritmo de Tra, Tra. ¡Nos morimos de ganas de escuchar el resultado final!

Además Columbia Records y HBO han lanzado el tráiler del álbum, donde solo vemos los nombres de los artistas que van a participar sobre el famoso Trono de Hierro. Vamos, que ahora tenemos el hype muy alto.

No se trata del primer álbum que sale inspirado en Juego de Tronos. Sin ir más lejos, en 2012 salió The Rains Of Castamere. Además, en 2014, Boig Boy, Daddy Yankee y otros artistas contribuyeron en el primer MP completamente influido por la serie: Catch The Throne.