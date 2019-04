Cristina Boscá: “A los que no creen en el matrimonio homosexual les diría que toleren y respeten”

Vox se ha convertido en protagonista de muchas tertulias y es que muchas de las declaraciones de su líder, Santiago Abascal, producen tan impresión que es imposible no rasgarse las vestiduras.

Eso es lo que le debió ocurrir a Andrea Compton cuando le escuchó decir en Espejo público que “nosotros no consideramos que la relación entre dos hombres o entre dos mujeres sea un matrimonio. Sí, una unión civil que necesita ser regulada. Creo que es bueno que las personas se unan, que dos hermanas viudas, o dos amigos viudos puedan hacerse una unión civil para cuidarse unos a otros o legar”.

La influencer, ante estas palabras no podía más que recordar lo importante que es ir a votar el 28 de abril. Otra compañera de LOS40, Cristina Boscá, también ha querido dar su opinión al respecto.

Dos hermanas viudas?! Dos amigos viudos? WTF!!! Cierto Andrea! 👏Por el amor libre! Por la Libertad! Por no retroceder en todos los pasos que tan poquito a poco y con tanto esfuerzo hemos ido dando! 💪🏳️‍🌈 https://t.co/gocg5JiOS4 — Cristina Bosca (@cristinabosca) 9 de abril de 2019

La directora de Anda Ya ha compartido unas palabras que dejan clara su postura de apoyo a la comunidad LGTBi+ y su creencia en el amor libre. No suele posicionarse políticamente y, por eso, hemos querido saber qué le ha movido a compartir este tuit.

No sueles posicionarte en temas políticos, ¿qué te ha llevado a publicar este tuit?

Los derechos humanos, el miedo…que creo que la política está por una parte y otra cosa son los derechos que los ciudadanos vamos coincidiendo que no se puede renunciar a ellos, hay que tener cuidado.

Andrea Compton recordaba lo importante que es ir a votar, supongo que tú no lo vas a dudar, ¿no?

Votar voy a votar seguro. Nunca he dejado el voto en blanco porque creo que aunque tiene su punto de vista en plan de ‘nadie me representa’ y es reivindicativo, al mismo tiempo pienso que si somos inteligentes, por desgracia y como nadie nos va a representar jamás como somos, porque cada persona es muy compleja, lo más importante es votar a quien al menos se parece algo a ti. Votar en contra de lo que no te representa.

En Estados Unidos es más normal que las celebrities se posicionen políticamente, aquí nos cuesta más, ¿por qué crees que hay tantos reparos en España?

Creo que la gente no sabe diferenciar entre tu trabajo y tu persona, tus intereses y tus opiniones y se castiga mucho la opinión y la gente tiene cuidado y sus reservas.

Tus palabras dejan claro que crees en el matrimonio homosexual.

De hecho, siempre que puedo lo reivindico para luchar con sus derechos. Quiero una sociedad libre que respete el amor y se preocupe de otras cosas y no de machacar a la gente que simplemente quiere tener una vida como decida.

Él habla de unión civil en lugar de matrimonio, ¿el tema del lenguaje es tan importante?

Sí, es respeto y aprobación, por eso él quiere cambiarlo.

Nosotros estamos en un contexto muy cosmopolita pero, ¿crees que en España todavía hay muchos reparos con estos temas?

Sí, muchísimos y mucho ataque y gente que, por desgracia, no se atreve a públicamente demostrar su amor porque no está bien visto. Incluso sectores, incluso famosos, pienso que en el deporte se castiga mucho, en el fútbol, concretamente. No lo digo yo, hay un montón de gente que sabe que hay deportistas que no se atreven su tendencia sexual por miedo a las críticas que van a recibir.

¿En la música hemos avanzado más en ese sentido?

Tampoco mucho más pero sí. Hay mucha gente que reprime su tendencia. Ojo, porque encima ahora…los hombres fueron los que más reivindicaron al principio pero en el plano de una mujer lesbiana o bisexual hay todavía muchos reparos y un montón de estereotipos que romper, y muchas críticas y mucha gente que no lo concibe y que siguen haciendo muchas bromas y para nada está normalizada y no se deben sentir cómodas.

Pero sí es verdad es que en la música, cada vez leemos más titulares con artistas que apoyan el amor libre.

Muy internacionales, ¿no te parece? En España no tanto. Por suerte las nuevas generaciones vienen con la mente muy abierta. En series que ven los adolescentes, o películas, dices ‘qué suerte’. Con Netflix, Movistar…Skam, por ejemplo, la perspectiva de los adolescentes ahora es muchísimo más abierta y mucho más relajada.

Ariana Grande siempre ha mostrado su apoyo a la comunidad LGTBi+ / Kevin Mazur/Getty Images for iHeartMedia

De hecho, cuesta leer una novela juvenil en la que no haya algún caso de relación no heterosexual.

Exacto. Yo conozco a muchas chicas jóvenes que están en el mundo del artisteo y es verdad que la mayoría me dicen abiertamente que son bisexuales o lesbianas, género fluido y lo reivindican en sus redes.

¿Qué crees que diría Miley Cyrus si escuchara a Santiago Abascal hablar de la homosexualidad?

Diría lo mismo que he dicho yo, por favor, intentemos que esta persona no dirija nuestras vidas. Intentar evitar al máximo que esta persona tenga el poder porque volveríamos a reprimirnos.

A los que no creen en el matrimonio gay, ¿qué les dirías?

Que abran su mente y se dejen llevar porque a lo mejor tienen algún problema interno. A lo mejor es que no quieren ver la realidad y tienen algo que confesar (risas)… no, que respeten y toleren y que ¿qué daño les hace a ellos? Lo más importante es que cada uno se sienta seguro y viva su vida como quiera. Que no hagamos daño a los demás.