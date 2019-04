3 de 7 En relación a esto, Dua se sincera sobre el bullying. "Todo lo que haces se vigila con detalle. La gente quiere frenar tu crecimiento. Te examinan y te dicen cómo tienes que ir, qué tienes que hacer y te preguntan que por qué te cortaste el pelo. Vives en un continuo miedo de no ser suficiente. [...] Cuando conocí a Katy Perry, me dijo que no buscase mi nombre en Internet y me dijo 'Lo hice al principio de mi carrera y me entristecía leer cualquier titular que decía algo sobre mí'. También me aconsejó no activar las notificaciones.", añade.