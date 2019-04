Mimí Doblás o Lola Índigo. Lola Índigo o Mimi Doblás. Es la voz detrás de El Humo, el tema central de la nueva película de Carlos Therón Lo dejo cuando quiera con un reparto coral conformado por David Verdaguer, Miren Ibarguren, Carlos Santos, Ernesto Sevilla, Cristina Castaño o Ernesto Alterio entre muchísimos otros. Una comedia muy loca y para nada blanca para la que la madrileña ha querido componer una canción ad hoc.

Un temazo bailable y de fiesta, como casi toda la película, que estrenó su vídeo hace escasas horas consiguiendo casi 700000 visualizaciones en apenas un día.

Lola Índigo sobre El Humo: "¿Quieren una canción de fiesta? ¡Pues la van a tener!"

De Lola Índigo sabemos mucho acerca de su faceta musical, ¿pero qué hay de la faceta cinematográfica de la cantante? Pues sí, existe, y ella misma nos lo contó durante el día de promoción de la película.

El Humo es una película hecha expresamente para Lo dejo cuando quiera, ¿cómo ha sido el proceso desde que te llega el proyecto hasta ahora?

Estaba en Colombia preparando mi disco y justo me contaron “mira, quieren que hagas una canción para la película”, me dieron el briefing, me contaron de lo que trataba, me enseñaron el tráiler y, ¡me encantó! Me enamoré de todo y me pareció que lo iba a petar, que es lo que va a pasar (se ríe) y me puse manos a la obra. Además estaba allí en un ambiente muy como el de la peli, muy de colegueo y óptimo para un proceso creativo en ese momento. Recuerdo empezar a soltar frases, escuchar las bases pa, pa, pa, pa. Y fue como ok, quieren una canción de fiesta puesta van a tener una canción de fiesta, pero que hable de una adicción, pero que sea un poco sexual... Y salió El Humo y la verdad es que estamos todos muy contentos. Ayer hablé con los chicos de Colombia que están que no se enteran mucho de lo que pasa en España y les dije que la canción había encantado y que podían estar súper felices.

O sea que por caualidades de la vida terminaste haciéndola con músicos urbanos colombianos.

Sí, de Medellín. Con, si me permites mencionarlos, el colectivo Tezzla y participó Lorduy, que es el nuevo integrante de Piso 21. Hay muchísima gente talentosa allí y tuve mucha suerte de que todo fluyó muy guay y ha salido una canción que, a nosotros por lo menos, nos encanta.

¿Te imaginabas hace un año participando en una película tan grande como esta?

La verdad es que no, ha habido cosas que han ido surgiendo que quieran contar con mi música para cosas que son, digamos, externas a la música como la sintonía de Fama y ahora la banda sonora de esta película... Estoy muy contenta la verdad. Siempre me ha encantado escribir y ahora que tengo la oportunidad de escribir para cosas concretas es muy divertido.

Lola Índigo en una foto promocional. Universal Music. /

El vídeo de El Humo se ha estrenado hace unas horas y ya lleva miles de visualizaciones, ¿cómo lo pensaste?

Cuando recibí el briefing de la película me comentaron un par de ideas, pero quise mantener el rollo de la peli, ¿qué vamos a grabar en un set? Vamos a ir a una discoteca, vamos a iluminar todo aquello, lo vamos a llenar de colegas y no se ve en el vídeo, pero estaban concursantes de Operación Triunfo, bailarines colegas míos y aunque no se ve quiero pedir las imágenes del making of porque necesito tener un vídeo donde se vea a toda la peña que allí había. Quedó una cosa muy divertida, muy como en la peli.

Ahora que eres parte de una banda sonora, ¿me puedes decir alguna que te haya marcado en tu vida?

La de Slumdog Millionaire que es mi película favorita. A . R Rahman creo que se llama el compositor y es que mi sueño es hacer una película de Bollywood o ambientada en la India, es uno de mis life goals. Me encanta el cine de Bollywood y esa banda sonora me entusiasma y me encantaría incorporar ese sonido alguna vez en alguna canción mía.

Como lo de Bollywood lo veo complicado, pensemos que igual te ofrecen un papel en España, ¿te atreverías?

Lo estoy deseando. Por supuesto. Me encantaría. Me fliparía, de hecho me di cuenta de que me encanta interpretar cosas, de hecho siempre me han pedido interpretar mucho, en mi formación en Los Ángeles, en las clases de danza, nos pedían mucha interpretación y , bueno, yo al final quiero ser como la triple artista porque me gusta estar formada en todo.

Lo dejo cuando quiera se estrena el 12 de abril.