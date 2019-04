Halsey consideró ejercer la prostitución cuando era una adolescente sin hogar

La vida de Halsey, como la de muchos artistas, es una historia de superación. Aunque la cantante de 24 años hoy sea una de las artistas del momento, subida no fue de color rosa. De hecho, el pasado lunes dio unas revelaciones muy duras sobre su adolescencia: pensó en ejercer la prostitución para sobrevivir y poder comer.

Ha sido en el evento Ending Youth Homelessness: A Benefit For My Friend’s Place in Hollywood, un programa que ayuda a jóvenes con problemas, donde lo ha confesado.

La joven se fue de casa siendo una adolescente y tuvo que arreglárselas para tirar ella sola hacia adelante. De hecho, tal y como asegura en el programa, tuvo que vivir en la misma calle. “No me fui porque hiciese algo malo. Tampoco porque estuviese algo mal en mí ni porque mis padres no me quisiesen, porque ellos hicieron mucho”, ha asegurado la intérprete de Without Me.

El camino de la estadounidense se fue complicando, sobre todo cuando llegó a Nueva York. Halsey se llegó a plantear la prostitución para poder sobrevivir: “Cuando vivía en Nueva York era una adolescente. Mientras que mis amigos estaban escogiendo cómo decorar sus dormitorios, yo me debatía si debería o no dejar que un desconocido estuviese dentro de mí para que pudiese pagar mi próxima comida”.

Unas palabras muy duras que retratan la realidad de millones de chicas jóvenes alrededor del mundo. Por suerte, el camino de Halsey se llenó de luz y nunca tuvo que ejercer la prostitución. La joven consiguió una prueba con Capitol Records. Eso sí, por aquel entonces no tenía ni casa:

“Tenía una demo en mi bolsillo y llevaba una bolsa de lona gris. Él me preguntó: ‘¿Qué hay en la bolsa?’. Lo miré a los ojos y le contesté: ‘Esta es mi casa’”.

La estrella pop ha participado en este programa porque conoce de primera mano lo que es ser una joven sin recursos y que necesita ayuda. ¿El objetivo? Conseguir mejorar la vida de aquellos adolescentes que se encuentren en condiciones inhumanas. Halsey ha hablado sobre la importancia de que todos tengan las mismas oportunidades:

“Cuando cuento a la gente mi historia, dicen: ‘Oh, dios mío, pasaste de ser una vagabunda a una estrella del pop, eso es increíble. Deberíamos ayudar a estas personas porque no sabemos en qué podrían convertirse’ Esa afirmación es incorrecta. No debemos ayudar porque creemos que pueden convertirse en celebridades. Deberían hacerlo porque realmente ellos pueden hacer algo por sí mismos, porque son algo en este momento”.

Sin lugar a dudas, Halsey es todo un ejemplo a seguir y ha salido adelante. Pero, ¿cuántos jóvenes se quedan en el camino porque nadie les echa una mano para continuar?