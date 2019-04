Lo que debes ponerte, y quitarte, para ir como C. Tangana

El trap y sus seguidores cuentan con un universo estético muy definido y C. Tangana es uno de sus abanderados. Aires de malote de barrio con toques fashionistas que analizamos para que, si quieres vestirte como él, lo tengas más fácil. ¿Cuáles son las prendas imprescindibles para que tu outfit baile a ritmo de trap? ¡Vamos al lío!

El armario de C. Tangana nos lo imaginamos como un "ohmygod" en toda regla. Chándales de tactel, el tejido que hizo furor en los 90, camisas de raso, estampado tie-dye, muchos pantalones de pana de pata ancha, zapatillas feístas (otro día hablamos de esto, prometido),... Así visto desde fuera puede llegar a echar para atrás pero puesto hay que reconocer que tiene rollazo.

Por lo que hemos visto en sus actuaciones y redes sociales hay ciertas prendas de las que no se separa y que le ayudan a modo de fondo de armario para mantener su look ¡Y son estas!

Camisetas de tirantes blancas de las de toda la vida

Las camisetas de tirantes básicas de toda la vida son una de las prendas de las que C. Tangana no se separa. Lisa o de canalé para darle un rollo más setentero, esta prenda parece que debe ocupar unos cuantos cajones en su armario. ¿Quieres llevarla como él? Combinala con uno de los tipos de pantalones para hombre que más triunfan esta temporada, oversize, y unas cadenas de oro finas. ¡Ya lo tienes!

Camisas horteras, estampadas o de raso a poder ser

Entrar a analizar la camisería de C. Tangana puede resultar bastante difícil. No por el análisis en sí mismo, si no por lo que viene siendo explicar el resultado. Es complejo, eso es así. No hay patrones definidos. De todo, lo que sacamos en conclusión es que para vestir como él necesitas tener un buen surtido de camisas horteras, a poder ser estampadas, de raso y con chorreras. ¿Cómo te quedas? ¡Aquí las pruebas!

Pieles, bien de pieles (¿sintéticas?)

Abrigos de pieles, cuellos de pieles, accesorios de pieles,... Las pieles son siempre bienvenidas en los estilismos de C.Tangana. Lo que no sabemos es si son auténticas o sintéticas, pero pieles hay, y muchas. De cara a verano evitalo que tampoco se trata de cocerse por vestir como tu ídolo. Las camisetas de tirantes son la opción más veraniega pero, en cuanto vuelva el mal tiempo: pieles, pieles y más pieles.

Cadena con medallón, por fuera

La joyería que viste C. Tangana es barroca y vistosa. Que se vea el oro. Y, para eso, nada mejor que lucir una buena cadena con medallón por fuera de la ropa. Olvídate de guardarla dentro de la camisa, hay que mostrarla al mundo: Aquí tienes algunos ejemplos.

Colores pastel y estampado tie dye

Si tienes dudas sobre que color escoger en tu vestuario o sobre qué estampado... Tenlo claro. El color rosa pastel, y todas las gamas de colores pastel, y el estampado tie dye hacen las delicias de C. Tangana. Mucho mejor si lo combinas con todo lo anterior: Cadenas, camisetas de tirantes, pieles y camisas horteras.

Importante, en tus redes sociales... enseña el booty

No es una pieza de vestuario pero es un clásico de C. Tangana que, para imitarle, tendrás que seguir a rajatabla. En calzoncillos o sin ellos, marcar el booty para lucirlo en instagram será para ti un mantra.

Ya sabes que es lo que tienes que hacer para vestir como un auténtico rey del trap. No te cortes. Es plena tendencia y, seguro, serás objeto de muchas miradas. De admiración, sorpresa y rechazo, habrá de todo pero será tan divertido que merecerá la pena.