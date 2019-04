¡Boom! Taylor Swift y Adele, pilladas en el estudio

Traemos muy buenas noticias para la industria de la música. Las archiconocidas Adele y Taylor Swift parecen traer algo entre manos, y no algo que pase desapercibido. Según informa Hollywood Pipeline, la intérprete de Someone Like You ha estado grabando en un estudio de Nueva York durante varias semana para acabar su nuevo álbum.

Y no solo eso, sino que ha estado pasando algunas horas con su compañera de profesión: Taylor Swift.

Tal y como informa este medio, Adele ha sido vista durante las dos últimas semanas de marzo en el ático de la intérprete de Bad Blood, lugar al que el equipo de la británica ha enviado un equipo de grabación.

Así es. Adele se ha puesto en serio con este nuevo proyecto y ya desde el pasado mes de junio, el diario The Sun confirmó que "varios músicos habían comenzado a trabajar con ella y que ya habían escrito varias canciones". ¿Estará Taylor en alguna de ellas? ¿O quizás solo le haya ayudado a componer?

Hemos de recordar que no es la primera vez que ambas artistas coinciden. La británica no dudó en mostrar su apoyo a la norteamericana durante su concierto del Reputation Tour en Londres. Lo más curioso es que fue acompañada por, nada más y nada menos, que J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter.

"Me siento muy afortunada de tener a estas mujeres, por las palabras que han escrito y los mundos que han creado con su arte. Muy emocionada de tenernos en mi concierto. Siempre", confesaba Taylor. ¡Qué bonito!

Ahora solo nos queda esperar para saber si este rumor es cierto o no. Aunque estamos seguros de que lo conoceremos muy pronto.

Y tú, ¿quieres verlas juntas en un mismo tema?