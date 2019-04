Lauryn Hill también se suma al Mad Cool 2019

La temporada de festivales está a la vuelta de la esquina y se está quedando muy bonita. Solo hay que ver el cártel del Mad Cool para comprobarlo. El festival que acoge la capital española está dejando un gran abanico de nombres internacionales y nacionales que no para de crecer.

¿Una de las últimas en sumarse? Nada más y nada menos que Lauryn Hill. Será el primer concierto que ofrezca en toda su carrera en Madrid. Vamos, una ocasión que los seguidores de la artista no se querrán perder.

Pero no es el único gran nombre que se ha anunciado este miércoles para el Mad. MARINA, también estará en uno de los escenarios del festival cantando algunos de los temas de su nuevo disco, Love + Fear.

Así está el cartel del Mad Cool / MAD COOL

Otros que se suman al cártel del Mad Cool en esta nueva oleada de confirmaciones son los estadounidenses Gossip. El grupo anunció hace poco las primeras fechas de su gira europea. Vamos, que el Mad Cool tenía que estar dentro de sus planes.

También estará Cat Power, que acaba de lanzar Wanderer. Unas confirmaciones que han dejado muy contentos a aquellos y aquellas que ya tienen las entradas pilladas. ¡Y no es para menos!

Otro de los grandes anuncios de este miércoles para el cartel ha sido el grupo de Empire of the Sun. El dúo australiano de música electrónica pondrá a bailar a los asistentes. Además, en esta nueva hilera de confirmaciones del Mad Cool se han unido: Prohets of Rage, LG Lewis, American Athors, Rone, Palace, Avalon Emerson, Saoirse, Black Honey, entro otros,

Todos estos grupos se unen a un cartel que encabezan The Cure, Iggy Pop, The Chemical Brothers, Vampire Weeknd, Noel Gallagher y Vetusta Morla. El 11, 12 y 13 de julio tendrá lugar el festival en el IFEMA de Madrid. ¡Qué ganas!