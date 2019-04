Aitana hace 'Spoiler' de su nuevo disco

Primera parada de la semana de Aitana en marcha. Caras de ilusión, de nervios, fans de la creadora de Teléfono o Vas a quedarte preparad@s para ver a su artista preferida.

Músicos colocados y la de Sant Climent de Llobregat entraba al estudio Toresky de LOS40 Barcelona sonriendo como es habitual y saludando a toda la gente que se había desplazado, incluso desde Mallorca, solo para verla cantar.

Si en Tráiler podíamos tener un avance de todo lo que Aitana era capaz de hacernos llegar, en Spoiler nos lo va a mostrar absolutamente todo y, por supuesto, ayer animaba a su gente de Barcelona a darle al “Play” a su gira que arranca en junio.

Adjetivos como “increíble”, “versátil”, o incluso “luz”… se oyen en la cola

Spoiler es el nombre del nuevo disco de Aitana y, aunque no desveló la fecha de salida, nos dejó “con la miel en los labios”. Ese es el título de la canción que más le gusta de este nuevo disco que llegará pronto, un disco variado según la artista, con mucha música diferente.

Aitana entrando en el estudio Toresky de LOS40 Barcelona / Daniel Portes (@danielportes_)

Las personas que le vieron nacer como artista y las que siguen cada paso profesional que da, inmersas en su música, no dudaron en preguntarle de todo.

Aitana, por supuesto, pasó buenos momentos con tod@s ell@s hablando sobre aspiraciones y sueños por cumplir. Quién sabe si algún día veremos Aitana colaborando con Shawn Mendes o Dua Lipa, artistas internacionales a quien admira.

El público lo dio todo con su música en directo / Daniel Portes (@danielportes_)

Toda la gente en el estudio Toresky de LOS40 Barcelona pudo vivir una hora intensa de concierto en la que hubieron momentos de euforia y momentos de llantos de emoción.

“Que nadie os diga cómo tenéis que ser para gustar a alguien, sois increíbles así”.

Aitana anima a todos a ir en la búsqueda de sueños, igual que hizo ella hasta poder llegar a donde está ahora.

Aitana se llevó una sonrisa de oreja a oreja / Daniel Portes (@danielportes_)

No faltó ninguna de sus canciones… desde Teléfono hasta Popcorn, pasando por Mejor que tú, Vas a quedarte y Stupid. Pero eso sí, la artista, que se define como “feliz”, cerró su primera parada de la semana de Aitana con un cover muy especial para ella. La primera canción que cantó a su familia, Someone like you de Adele.

Aitana, espontánea y natural, caló en los corazones de cada uno de sus fans y contagió esa energía suya tan propia. El público, indudablemente, se llevó una sonrisa de oreja a oreja y miles de sueños que la cantante les empujó a cumplir.