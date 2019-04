C. Tangana, de la mano de Alemán, nos transporta al hip hop de los 90

Los 90 están de moda. Todo en Slim Thugs nos transporta a esta época: los coches, la estética y la base de la canción que recuerda al rap de la costa oeste de Estados Unidos de estos mismos años. Esos toques electrónicos parecidos a los que acompañaban a 2Pac en su clásico Only God Can Judge Me.

Sin embargo, el pasado se mezcla con el presente. El autotune, inseparable amigo de C. Tangana, le aporta a este canción un toque diferente. Nos encontramos ante la Homegrown Mafia, grupo al que pertenecen Alemán y Fntxy y con el que Tangana se siente como pez en el agua. El trap made in México.

El videoclip, dirigido por Ramón Pineda y rodado en alguna parte de Baja California Sur, comienza con C. Tangana contándonos lo que ya sabíamos, "voy detrás del millón, estuve abajo y ahora ya no". Además, afirma que ahora le hablan de usted. Slim Thugs es, una oda a la estereotipada vida de éxito de los raperos: dinero, muchas mujeres, sexo... Nada nuevo. Le sigue Fntxy, "autotuneao, mucho swag", para seguir haciendo apología de la gran vida que llevan. Por último, interviene Alemán, y es para muchos la mejor parte del tema.

El single ya había salido hace un año pero ahora han decidido regalarnos este videoclip, que no podría pegar más con la canción. Rodeados de graffitis, llenos de tatuajes y con coches de alta gama, Slim Thugs es puro urbano.

Alemán es un referente del rap mexicano, todavía no muy conocido en España, así que su unión con Antón (C Tangana) le permitirá abrirse a un mercado más amplio. Además, no es la primera vez que Alemán colabora con raperos españoles, referentes del trap en latinoamérica. Ya lo hizo con Kidd Keo para su tema Reyes del Trapicheo perteneciente a su álbum Eclipse (2018). A este mismo proyecto pertenece Slim Thugs.