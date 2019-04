Boris Izaguirre: “Desde hace 5 años, TVE no tenía una noche de sábado con los resultados que tiene ‘Prodigios’”

Boris Izaguirre ha llegado a la televisión pública para presentar Prodigios, un programa para descubrir talentos entre los 10 y los 17 años. Y, desde su estreno no ha dejado de recibir buenas críticas y el apoyo de la audiencia.

“Mi verdadero gran talento es embaucar, dar las sensación de que tengo un gran talento, que tengo un gran futuro, de que voy a hacer como algo muy importante. Y no lo he hecho pero tengo el talento de hacerte creer que sí. Los prodigios del programa sí que están disciplinados y metidos dentro de una búsqueda, una cosa que ellos han escogido”, explicaba en YU sobre lo que le diferencia de los concursantes.

Lo que más le ha sorprendido al venezolano de los jóvenes que están desfilando por el programa es “la capacidad de concentración, entrega y disciplina”, que tienen y eso parece ser que es lo que están valorando los espectadores.

“Desde hace 5 años TVE no tenía una noche de sábado con los resultados que tiene Prodigios”, reconocía Boris. “Lo grande de este programa es que fusiona dos cosas que parecían estar complicadas, que son la alta cultura y el entretenimiento, había como una sensación de que estas dos cosas no podían ir juntas y este programa demuestra que sí. Yo estoy más del lado del entretenimiento porque soy una mujer muy culta pero un hombre del entretenimiento. El balance está en disfrutar”, añadía.

El presentador ya tiene una madurez que le permite el lujo de poder dar consejos en base a las experiencias vitales por las que ha pasado. “No se tomen nada en serio, intenten vivir lo más orgánico y fluido posible, no fastidien ni hagan daño a nadie y lean mucho, vayan al cine y vayan a conciertos, y vean la televisión también, y todas las plataformas, todo se puede hacer”, le decía a los oyentes.

Sin duda, Boris ha sido un referente para muchos que han visto en él a un hombre que ha defendido sus principios sin esconderse de nada y enfrentándose a la vida con educación y mucho humor.

“Siempre he aspirado, no a ser presidente de ninguna república, ni de ningún gobierno, pero sí estar en la lista de los mejor vestidos. Yo creo que como Jorge Salvador, me veía desde arriba, en Crónicas marcianas, veía que yo caminaba de esta forma y es porque, además de disléxico, tengo los pies planos. El origen de mi glamour es completamente vulgar”, aseguraba.

Y como ahora está muy cercano a los más jóvenes, en YU le han querido hacer una regresión temporal para volver al Boris niño y ver cómo reaccionaría ante determinadas situaciones. Sus respuestas son únicas, no tienes más que darle al play para comprobarlo.