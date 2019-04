Ariana Grande abre su propio negocio en Coachella

Miles de personas de todo el mundo viajarán este fin de semana hasta Indio (California) para asistir a uno de los festivales más importantes del planeta: el Coachella 2019. Artistas de la talla de Childish Gambino, BlackPink, J Balvin, Rosalía y Ariana Grande se subirán al escenario del Festival de Música y Artes de Coachella Valley para deleitarnos con sus actuaciones.

Y es que la intérprete de 7 Rings lo ha llevado más allá. Tal y como informa Billboard, la solista se ha aliado con American Express para vender una prenda de ropa exclusiva en el recinto. Se trata de Black Card, una camiseta de manga larga compuesta por algunos versos de su último hit 7 Rings. A estos les acompaña la frase "Black Card is my business card" ("La Black Card es mi tarjeta de negocios").

Eso sí, todo aquél que quiera adquirirla deberá poseer la tarjeta de American Express y pagar 65 dólares por ella.

La camiseta que Ariana Grande venderá en Coachella con American Express / Billboard

Aunque ésta no es la única novedad que trae la empresa. También contará con una zona exclusiva en la que la artista de manicura Britney Tokyo ofrecerá sus propias sesiones. Hemos de recordar que esta profesional ha hecho las uñas de algunos de los rostros más conocidos, como Kylie Jenner, Gigi Hadid y Ariana Grande.

Además, American Express ofrecerá una zona para limpiar tus propias zapatillas de la mano de la marca Jason Markk, un lugar para cargar los teléfonos móviles, un bar, una zona de descanso, y mucho más. ¡Wow!

Según lo que ha informado este medio, Black Card se venderá exclusivamente durante el festival, así que, de momento, solo los afortunados que asistan podrán hacerse con ella.

Pero lo cierto es que no será la primera vez que veremos la firma de Ariana Grande con otra marca este año, ya que, según TMZ, la solista ha registrado el nombre de Thank U, Next para lanzar lo que parece su próxima línea de maquillaje. Y tú, ¿comprarías alguno de sus productos?