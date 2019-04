Un fenómeno llamado Aitana: teléfonos, palomitas y mucho, mucho carisma en LOS40 Stage

Un año pasa volando, y más cuando el destino te tiene preparado el mejor de los futuros. Aitana ya no es aquella joven de 18 años que entró en la Academia de Operación triunfo con los nervios a flor de piel. Tampoco es la concursante que cantó con Cepeda No puedo vivir sin ti, ni la muchacha que escuchaba escéptica Lo malo por primera vez.

Ahora Aitana es el recuerdo de todos esos y otros muchos momentos. Es la cantante de éxitos como Teléfono o Vas a quedarte. La artista revelación de LOS40 Music Awards. En definitiva, la futura reina del pop de nuestro país y hoy jueves, 11 de abril, se ha subido al escenario de LOS40 Stage en Madrid para demostrar que hace justicia a ese título.

20:20 - La Sala Cool está hasta los topes. Hay nervios, expectación y muchas sonrisas. Llama la atención la mezcla de público: grupos de amigos adolescentes, gente de treinta y poco y hasta familias con hijos. Aitana gusta a todos, y eso se ve hoy aquí. Los fans están entusiasmados, con ganas de ver a su artista favorita y ella, como no podía ser de otra forma, está radiante, lista para cantar en acústico el repertorio de Tráiler, su debut en la industria musical.

20:30- Aitana no se anda con remilgos y pone toda la carne en el asador desde el minuto uno. Literalmente: la cantante se deja 'liar' por Tony Aguilar y nos regala unos segundos de Presiento, su canción con Morat. ¿La respuesta del público?: "Presiento temazo". No hace falta decir más.

20:35 - Empieza oficialmente el Stage. Los acordes de la guitarra son inconfundibles y el público ya sabe la canción de entrada: Teléfono. No es cualquier tema, es su primer single en solitario, la carta de presentación de Tráiler y, en definitiva, el gran hit que necesitaba para conquistar a las masas. Cuando llega el estribillo, el público está más que preparado y a pleno pulmón se unen a la artista incondicionalmente: "Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte…". Los fans cumplen con la petición de Aitana que les hacía antes de ponerse a cantar: "Por favor, cantad mucho conmigo". Y tanto que lo han hecho.

20:40 - De Teléfono al que muchos consideran el que debería haber sido su tercer sencillo: Mejor que tú. Está concentrada. Toca ponerle sentimiento, sentir lo que dice la canción, pero sin perder esa dulzura que tanto la caracteriza. Otra vez la arropan todos los asistentes como si fueran el mejor plantel de coristas. Y Aitana se viene arriba, dominando el escenario como nunca.

20:45 - Es el turno de comer palomitas y sacar el lado sensual para entonar el tema más internacional del disco: Popcorn. Le echa rollo, descaro y juega a ser traviesa. Lo está disfrutando y el público disfrutando con ella, aunque como ya vaticinaba, "cuando la canción es inglés, cantáis menos". Idiomas aparte, el Stage está siendo un éxito y ella lo sabe.

20:50 - Pasa el ecuador y Aitana está preparada para iluminar la sala con Vas a quedarte. Un par de notas y la gente reconoce la canción al momento. La artista catalana envuelve el local con su luz y su voz, y no puede evitar emocionarse al ver a los presentes, móviles en mano, cantando a viva voz el que seguramente sea el tema más especial de Tráiler.

20:55 – "A todos esos chicos estúpidos les gustan las chicas estúpidas". Toca hablar de estupidos que están con estupidos, toca cantar Stupid. Y Aitana sorprende con este himno feminista al que le sienta realmente bien el formato acústico. No sin antes pedir a sus fans que nunca cambien por nadie: "Sed vosotros mismos"

21:00– Comienzan las apuestas y la gente empieza a susurrar: ¿Cantará Lo Malo? ¿Arde? ¿Alguno de los temas que interpretó en Operación triunfo? Aitana no se hace de rogar. Coge el micro con el mismo arrojo del principio y se arranca a cantar por Adele, concretamente el tema Someone Like You, una canción que se le quedó en el tintero en la Academia y que interpreta con el mismo mimo que si fuera suya.

Y con eso concluye una noche inolvidable. Una noche íntima, en la que con tan solo seis temas Aitana ha demostrado que ha llegado para quedarse y que su carta de presentación vaticina un futuro brillante. La gente sale de la sala comentando su voz, el aplomo que ha demostrado en el escenario y la soltura que ha ganado en tan poco tiempo. Un Stage que, cuando veamos a Aitana llenar etsadios a nivel internacional, recordemos todos aquellos que la vimos 'en una de sus primeras veces en solitario frente a su público".